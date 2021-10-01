Her cüzdanda olabilir! 5-10-20-50-100 TL'de bu detayı görmeyen dizini dövecek! Eğer cebinizde varsa... Tedavülde olmayan ve tedavülde olan bazı paralarda basım hatası olabiliyor. Günümüzde kullanılan 5-10-20-50-100 ve 200 TL'lik banknotların sağ köşesinde yer alan basım hatası dikkat çekerken paraları koleksiyoncular için 30, 40, 50, 100 bin liraya kadar satışa sunan vatandaşlar oldu. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde yazması gerekenden bir tane az sıfır yazdığını gören vatandaşlar bu hatalı basım paraları internet üzerinden satışa çıkarıyor.