Her cüzdanda olabilir! 5-10-20-50-100 TL'de bu detayı görmeyen dizini dövecek! Eğer cebinizde varsa...
Yaşamımızın sürdürebilmemiz için gerekli olan şeylerden birisi de paradır. Devletlerin merkez bankalarında basılan bazı banknotlarda çeşitli basım hatalarına rastlayabiliyoruz. Özellikle bu hataya denk gelen vatandaşlar maddi bir değeri olduğunu düşündüğü için paraları koleksiyonerler için satışa çıkarıyor. Hatalı basım paralar son dönemde büyük ilgi topluyor. Bu paralar koleksiyonerler tarafından yakından takip ediliyor. İlgisi olanlar için bu paralara denk gelen vatandaşlar ise paraları satışa sunuyor. Hatalı basım banknotlar yoğun ilgi görürken koleksiyonerler bu paraları almak istiyor. Bu haberlere denk gelenler ise cüzdanlarındaki paraları kontrol ediyor.
Her cüzdanda olabilir! 5-10-20-50-100 TL'de bu detayı görmeyen dizini dövecek! Eğer cebinizde varsa... Tedavülde olmayan ve tedavülde olan bazı paralarda basım hatası olabiliyor. Günümüzde kullanılan 5-10-20-50-100 ve 200 TL'lik banknotların sağ köşesinde yer alan basım hatası dikkat çekerken paraları koleksiyoncular için 30, 40, 50, 100 bin liraya kadar satışa sunan vatandaşlar oldu. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde yazması gerekenden bir tane az sıfır yazdığını gören vatandaşlar bu hatalı basım paraları internet üzerinden satışa çıkarıyor.
5 LİRAYA 50 BİN LİRA İSTİYOR
Sezgin Yılmaz, bir markette alışveriş yaptıktan sonra aldığı 5 liranın hatalı basıldığını fark etti. 5 TL'nin sağ üst köşesinde '5'in yarısının olmadığını görünce şaşırdığını söyleyen Yılmaz, banknotu Merkez Bankası'na götürdü. Paranın hatalı basım olduğunu öğrenen Sezgin Yılmaz, 5 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı.
"İHTİYACIM OLDUĞUNDAN SATIYORUM"
Daha önce kuaförlük yaptığını, ancak şu an çalışmadığını ifade eden Yılmaz, "Alışveriş yaparken ben basım hatası olan paraya denk geldim. Merkez Bankası'na gittim. Basım hatası olan parayı koleksiyonculara götürmemi istediler. Benim de maddi durumum iyi değil. Koleksiyonculardan bana ulaşmalarını istiyorum.
Bendeki hatalı basımı yapılan 5 liranın piyasa değeri 70-80 bin diyorlar. Benim şu an acil ihtiyacım olduğundan ben bu parayı 50 bin TL'ye satmak istiyorum. İlgilenen olursa lütfen bana ulaşsınlar" dedi.