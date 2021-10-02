Emeklilik bekleyene üçlü para müjdesi! Tek çırpıda 8.480 TL alabilirsiniz! Anında 3 katına kadar ödeme var!

Emeklilik gününü ve primini dolduran ve maaşının bağlanmasını bekleyenlere nakit avans ödemesi imkanı sağlanıyor. Tüm şartları karşılayıp emeklilik başvurusu yapan kişiler 10 güne kadar bir süre zarfında maaşına kavuşuyor. Ancak tek çırpıda 8.480 TL ödeme alma imkanınız da var. İşlemleri uzayanlar ise 8 bin 477 liraya varan avanstan yararlanıyor. Aynı zamanda emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Talepler kabul edilirse, emekliler 3 maaş avans alabilecek. Böylece her emekli maaşından kesilecek toplu bir para alabilme hakkına sahip olacak.