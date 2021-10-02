ASHB’den bin 100 TL yardım müjdesi! Çalışan çalışmayan herkese ödenecek! PTT-ATM’den anında çekebilirsiniz!

Pandemi döneminde devlet tarafından milyonlarca kişiye sosyal yardım ödemesi yapıldı. İlk olarak bin TL olarak başlatılan ödeme miktarı 100 TL artırılarak 1.100 TL oldu. 1100 liralık destek için için başvurular alınmaya devam ediyor. ASHB destek ödemesi için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Destek için bugüne kadar milyonlarca vatandaş başvurusunu tamamladı ve ödemesini aldı. Değerlendirme sonucuna göre yardıma ihtiyacı olanların ödemeleri hesaplarına yatırıldı. Bu bağlamda henüz başvuru yapmamış olanlar ise detaylar hakkında araştırma yapıyor. Başvuruya dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde kapsamlı bir şekilde yer almaktadır.