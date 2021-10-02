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ASHB'den bin 100 TL yardım müjdesi! Çalışan çalışmayan herkese ödenecek! PTT-ATM'den anında çekebilirsiniz!

Çalışan çalışmayan herkese ödenecek! ASHB'den bin 100 TL yardım müjdesi! PTT-ATM'den anında çekebilirsiniz! 1100 TL destek ödemesi için başvurular halen e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Vatandaşı ekonomik anlamda korumak amacıyla başlatılan destekler için başvuru bilgileri merakla araştırılıyor. 1100'er liralık destek içeren Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında, 20 Nisan tarihinde başlayan başvurular e-Devlet'ten kolaylıkla tamamlanabiliyor. Başvurudan sonraki süreç e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. İşte başvuru bilgileri...

02.10.2021 09:11 - Son Güncelleme: 02.10.2021 09:11
ASHB’den bin 100 TL yardım müjdesi! Çalışan çalışmayan herkese ödenecek! PTT-ATM’den anında çekebilirsiniz!

Pandemi döneminde devlet tarafından milyonlarca kişiye sosyal yardım ödemesi yapıldı. İlk olarak bin TL olarak başlatılan ödeme miktarı 100 TL artırılarak 1.100 TL oldu. 1100 liralık destek için için başvurular alınmaya devam ediyor. ASHB destek ödemesi için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Destek için bugüne kadar milyonlarca vatandaş başvurusunu tamamladı ve ödemesini aldı. Değerlendirme sonucuna göre yardıma ihtiyacı olanların ödemeleri hesaplarına yatırıldı. Bu bağlamda henüz başvuru yapmamış olanlar ise detaylar hakkında araştırma yapıyor. Başvuruya dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde kapsamlı bir şekilde yer almaktadır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ASHB’den bin 100 TL yardım müjdesi! Çalışan çalışmayan herkese ödenecek! PTT-ATM’den anında çekebilirsiniz!

1100 TL ÖDEME YAPILIYOR

Ülkemiz yardıma muhtaç vatandaşlara her zaman her türlü maddi manevi desteklerle yanında oluyor. Bu yardımlardan biri de 1100 TL karşılıksız ödeme...

ASHB’den bin 100 TL yardım müjdesi! Çalışan çalışmayan herkese ödenecek! PTT-ATM’den anında çekebilirsiniz!

1100'er liralık destek içeren Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında, 20 Nisan'da e-Devlet'ten başvuruların alınmaya başlandı.

ASHB’den bin 100 TL yardım müjdesi! Çalışan çalışmayan herkese ödenecek! PTT-ATM’den anında çekebilirsiniz!

BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor.

ASHB’den bin 100 TL yardım müjdesi! Çalışan çalışmayan herkese ödenecek! PTT-ATM’den anında çekebilirsiniz!

Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.

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