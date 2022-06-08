Hemen paranızı alabilirsiniz! Türkiye’deki her aileye 1.150 TL veriliyor! PTT’ye başvurana geri ödemesiz
İhtiyaç sahipleri için geliştirdiği yardım modelleri ve diğer hizmet başlıkları sayesinde vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeyi başaran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mevcut hizmetlerinin kapsamlarını genişlettiğini duyurdu. Bakanlığın, haziran ayına girilmesi ile birlikte vermiş olduğu ilk müjde olan destek kapsamı genişletme kararının ayrıntıları paylaşıldı. İşte bakanlığın güncel hizmet içeriklerine ilişkin haberin devamı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet olma misyonunu yerine getiren kamu kurumlarından birisi olarak hizmetlerini sürdürmeye devam etmektedir. İhtiyaç sahiplerinin dezavantajlı oldukları alanlara yönelik sosyal yardım modelleri geliştiren bakanlık, mevcut yardım modellerini de geliştirmektedir. Bu kapsamda haziran ayına girilmesi ile birlikte mevcut hizmetlerine ilişkin yeni bir güncelleme paylaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilgili duyurusunun devamında fatura desteklerinde kapsamların genişletildiğini duyurdu.
Bakanlıktan Yeni Ayın İlk Müjdeli Haberi Geldi!
Ülke sınırlarımız içerisinde ikamet eden milyonlarca ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşan ve ilgili vatandaşların dezavantajlı oldukları konu başlıkları doğrultusunda geliştirmiş olduğu sosyal yardım modellerini hizmete açan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda hem yeni yardım modelleri geliştiren hem de mevcut yardım modelleri üzerinde güncellemeler yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, haziran ayının ilk müjdeli haberini verdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından verilen müjdeli habere göre mevcut sosyal yardım modellerinden olan elektrik tüketim desteği ve doğalgaz faturası desteği hizmetlerine ilişkin güncellemeler yapıldığı ve her iki destek hizmeti için de kapsamların genişletileceği bilgisi kaydedildi.
Elektrik Tüketim Desteği Hizmetinin Kapsamı Belli Oldu!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi aileler için geliştirmiş olduğu ve hanede yaşayan kişi sayısı ile aylık tüketilen elektrik miktarına göre farklı tutarlarda ödenen elektrik tüketim desteği hizmeti, bu sene de vatandaşlara ulaştırılmaya devam ediliyor.