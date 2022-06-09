Dar gelirli ailelere ek ödenek ve çocuklarına da eğitim desteği müjdesi geldi! Başkan Erdoğan resmen açıkladı: İşte başvuru şartları

Ülke sınırlarımız içerisinde yaşayan ve bazı konular açısından dezavantajlı olarak değerlendirilen vatandaşlara, devletin birçok kurumu tarafından hem nakdi hem de diğer alanlarda yardımlar yapılmaktadır. Bu kapsamda yeni bir açıklamaya daha imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirli aileleri ve çocuklarını yakından ilgilendiren iki yeni müjde verdi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardım açıklamalarına ilişkin ayrıntılar