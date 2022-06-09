Dar gelirli ailelere ek ödenek ve çocuklarına da eğitim desteği müjdesi geldi! Başkan Erdoğan resmen açıkladı: İşte başvuru şartları
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pek çok konu başlığı altında geliştirmiş olduğu 20'ye yakın sosyal yardım modeli ile ülke sınırları içerisinde yaşayan ve özellikle ekonomik anlamda dezavantajlı olarak değerlendirilen ihtiyaç sahibi ailelere nakdi ve diğer anlamlarda hizmetler sunmaktadır. Bu kapsamda her yıl hizmet içeriklerini güncelleyen kurum, bu yıl da hem güncel ücretler hem de yılın yeni modelleri ile hizmetlerine devam etmektedir.
Ülke sınırlarımız içerisinde yaşayan ve bazı konular açısından dezavantajlı olarak değerlendirilen vatandaşlara, devletin birçok kurumu tarafından hem nakdi hem de diğer alanlarda yardımlar yapılmaktadır. Bu kapsamda yeni bir açıklamaya daha imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirli aileleri ve çocuklarını yakından ilgilendiren iki yeni müjde verdi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardım açıklamalarına ilişkin ayrıntılar
Sosyal Hizmet Müdürlükleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile yardımlarını ileten kurum, ilgili gruplar içerisinde yer alan vatandaşlar tarafından yakından takip edilmektedir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile dar gelirli ailelere sunulan sosyal yardım modeli hizmetlerine ilişkin yeni bir açıklamaya imza atarak, kurumun hizmet kapsamını daha da genişleteceğini müjdeledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dar gelirli aileler için iki yeni projenin daha geliştirildiğini ve söz konusu projelerden birinin dar gelirli ailelerin çocuklarını kapsadığını belirtti.