40 bin, 100 bin ve 125 bin TL düşük faizli ihtiyaç kredisi de var! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası’ndan karşılıksız 750 TL ödeme müjdesi!

Ülkemizin kamu bankaları bir araya gelerek, kendi bünyelerinde geliştirmiş oldukları emekli destek paketlerini açıkladılar. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası özelinde geliştirilmiş olan ve karşılıksız nakit ödemeler ile düşük faizli kredi hizmetlerini içeren paketlerin ayrıntıları, kamuoyu ile paylaşıldı. İşte nakit sıkışıklığı içerisinde bir geçim zaferi elde etmek isteyen emeklilere sunulan kamu hizmetlerine ilişkin haberin devamı