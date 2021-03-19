Hemen hesaba yatıyor! Ziraat Bankası 18 ay ödemesiz dönemli faizsiz 150.000 TL kredi desteğini 84 ay vadeli verecek!

Proje kapsamında küçükbaş hayvan şirketlerinin dişi hayvan varlığının minimum 100 başa eriştirerek sürdürülebilir ekonomik şirketler oluşturulması, atıl şirket kapasitelerinin imale kazandırılması, kırmızı et yapımının çoğaldırılması, mahallî imalin teşvik edilerek üreticilerin kazanç seviyesinin artırılması emeli ile Ziraat Bankası şubeleri üzerinden 150 bin liraya kadar faizsiz kredi dayanağı veriliyor. Son yıllarda köyden büyük şehirlere yaşanan göçler nedeni ile hayvancılık büyük darbe alırken başlatılan yeni kredi kampanyası ile yeni bir tersine göç etkisi yaratılması amaçlanıyor. Bugüne kadar aralarında Uşak, Tokat, Ağrı, Aksaray, Bayburt, Burdur, Çorum, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Mersin, Samsun, Edirne ve Sivas gibi çok sayıda ilde imzalanan protokol kapsamında başvurular kabul ediliyor.