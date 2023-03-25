Hemen dilekçe veren hak kazanıyor! SSK-SSK girişi bu tarihten önce olan kişilere müjde geldi! 2.921 gün erken emekli olabilirsiniz!

Ardı ardına duyurular yapıldı. SSK-SSK girişi bu tarihten önce olan kişilere müjde öğlen saatlerinde geldi! 2000 yılından öncesinde işyeri açmış, ancak henüz kayıt yaptırmamış bir vatandaş, geçmişe dönük olarak kaydını yaptırabilir. Bu sayede, parasal nedenlerle kayıt olamayan vatandaşlar, geriye dönük olarak borçlanma fırsatı elde ederek emeklerinin karşılığını alabilecekler. Peki, hizmet birleştirmesi uygulanabilecek mi?