'7440' sayılı yapılandırma ile 4B'lilere büyük fırsat! 2008 sonrası Bağkur'lulara emeklilik! Son 12 aylık dönem kıskaçta! Hem EYT hem de sağlık bonusu geliyor! İHYA ile listede olanlar...

Yapılandırma fırsatıyla alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. İsteğe bağlı sigortalılar son 12 aylık dönemde yatırmadıkları primleri yapılandırma yasası kapsamında ödeyebilme imkanına sahip oluyor. Böylelikle emeklilik yolu açılmış oluyor. Bilindiği üzere isteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008 sonrası 4B (Bağ-Kur) kapsamında değerlendiriliyor. Peki, Bağkur yapılandırma fırsatı nedir? Prim ödeme kolaylığı var mı? İşte tüm detaylar...