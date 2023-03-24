RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Yeni ŞOK aktüel ürünler fiyat listesi! 3 çeşit + adedi 20 TL! Deterjan, pizza... ŞOK '24 - 28 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli' deyip yayımladı!

Yeni ŞOK aktüel ürünler fiyat listesi! 3 çeşit + adedi 20 TL! Deterjan, pizza... ŞOK '24 - 28 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli' deyip yayımladı!

ŞOK hafta sonu fırsatlarını duyurdu. Zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğu yakından takip edilirken beklenen ŞOK kataloğu da yayımlandı. Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünlerin indirimde olduğunu merak edenler araştırmalara koyuldu. Sadece ŞOK'ta kaşar peyniri 70 TL, pirinç 41 TL, domates salçası 36 ,95, yoğurt 22 ,90'a düştü. 25 TL üzeri alışverişlerde de bulaşık deterjanı 20 TL, dondurulmuş pizza 62 TL'ye düşecek. İşte ŞOK 24-28 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu tümü...

24.03.2023 11:46 - Son Güncelleme: 24.03.2023 11:48
Yeni ŞOK aktüel ürünler fiyat listesi! 3 çeşit + adedi 20 TL! Deterjan, pizza... ŞOK ’24 - 28 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli’ deyip yayımladı!

ŞOK zincir marketleri 24-28 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli kampanyasını yayımladı. Bu hafta indirime giren ürünler aktüel ürünler kataloğu ile birlikte belli oldu. Hafta sonu gelirken vatandaşlar ŞOK marketlerinde hangi ürünlerin indirimde olduunu sıkça araştırmaya başladı. ŞOK'ta bu hafta hem gıda, hem elektronik ürünler yer alacak. İşte ŞOK yeni aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi.

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Yeni ŞOK aktüel ürünler fiyat listesi! 3 çeşit + adedi 20 TL! Deterjan, pizza... ŞOK ’24 - 28 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli’ deyip yayımladı!

ŞOK YENİ İNDİRİM KAMPANYASI

ŞOK yeni indirimlerini açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Fiyatlar 22 - 28 Mart 2023 tarihleri arasında geçerlidir. Her bir ürün, ürün gönderilen mağaza için en az 1 adet stok ile sınırlıdır. '' denildi.

Yeni ŞOK aktüel ürünler fiyat listesi! 3 çeşit + adedi 20 TL! Deterjan, pizza... ŞOK ’24 - 28 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli’ deyip yayımladı!

ŞOK 23 - 28 MART KATALOĞU

17,5 kg Tavan Boyası 219 TL

A+ Çift Kapılı Buzdolabı 11.799 TL

Yeni ŞOK aktüel ürünler fiyat listesi! 3 çeşit + adedi 20 TL! Deterjan, pizza... ŞOK ’24 - 28 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli’ deyip yayımladı!

106 ekran smart tv 3799 TL

12 L Hava Fritözü 4999 TL

Yeni ŞOK aktüel ürünler fiyat listesi! 3 çeşit + adedi 20 TL! Deterjan, pizza... ŞOK ’24 - 28 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli’ deyip yayımladı!

El Blender Seti 599,90 TL

Otomatik Doğrama ve Rende Makinesi 899,90 TL

Midi Fırın 599,90 TL

Çelik Kettle 179,90 TL

Çay Makinesi 289,90 TL

Emaye Kızartma Tavası 119,90 TL

Döküm Sahan 22 cm 149,95 TL

Döküm Tava 18 cm 124,90 TL

Çelik Tencere 229,95 TL

Derin Çelik Tencere 299,95 TL

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