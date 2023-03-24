Yeni ŞOK aktüel ürünler fiyat listesi! 3 çeşit + adedi 20 TL! Deterjan, pizza... ŞOK ’24 - 28 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli’ deyip yayımladı!

ŞOK zincir marketleri 24-28 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli kampanyasını yayımladı. Bu hafta indirime giren ürünler aktüel ürünler kataloğu ile birlikte belli oldu. Hafta sonu gelirken vatandaşlar ŞOK marketlerinde hangi ürünlerin indirimde olduunu sıkça araştırmaya başladı. ŞOK'ta bu hafta hem gıda, hem elektronik ürünler yer alacak. İşte ŞOK yeni aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi.