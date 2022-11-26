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Haberler Ekonomi Hemen başvurun... İŞKUR işsizliğe savaş açtı! 18-55 yaş aralığında en az ilkokul mezunu 97.419 aktif işçi alımı başladı!

Hemen başvurun... İŞKUR işsizliğe savaş açtı! 18-55 yaş aralığında en az ilkokul mezunu 97.419 aktif işçi alımı başladı!

Son zamanlarda İŞKUR yine ilana çıktı ve KPSS şartı olmayan meslekler bağlamında duyuru yaptı. Buna göre yüzlerce işçi alınacak. Lise mezunu olan vatandaşlar makul olduklarını düşündükleri mesleğe müracaat yapabilir. Kurum içeriğinde oluşturulan alımlar çok sayıda vatandaş bağlamında araştırılmakta ve yoğun müracaatlar alınmaktadır. İŞKUR için atlan bu adım ile Türkiye'de işsizliğin sona erdirilmesi planlanıyor.

takvim.com.tr
26.11.2022 09:53 - Son Güncelleme: 26.11.2022 09:53
Hemen başvurun... İŞKUR işsizliğe savaş açtı! 18-55 yaş aralığında en az ilkokul mezunu 97.419 aktif işçi alımı başladı!

Uygun iş ve çalışan vatandaşları eşleştiren bir sistem olarak İŞKUR bu noktada çok değerli. Zira platform üstünde pek çok vatandaş kendisi bağlamında iyi olduğu işleri bulmakta ve müracaat yapmaktadır.

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Hemen başvurun... İŞKUR işsizliğe savaş açtı! 18-55 yaş aralığında en az ilkokul mezunu 97.419 aktif işçi alımı başladı!

İŞKUR İşçi Alımları Başvuruları

Yayınlanan ilanda çok sayıda beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı, garson, makineci, paketleme işçisi bulunuyor.

Hemen başvurun... İŞKUR işsizliğe savaş açtı! 18-55 yaş aralığında en az ilkokul mezunu 97.419 aktif işçi alımı başladı!

Başvuru yapabilmek için öncelikle kişinin İŞKUR kapsamında kayıtlı olması gerekmektedir.

Hemen başvurun... İŞKUR işsizliğe savaş açtı! 18-55 yaş aralığında en az ilkokul mezunu 97.419 aktif işçi alımı başladı!

Kayıt olduktan sonra arama kısmına çalışılmak istenen meslek yazılarak arama yapılır ve başvuru tamamlanır.

Hemen başvurun... İŞKUR işsizliğe savaş açtı! 18-55 yaş aralığında en az ilkokul mezunu 97.419 aktif işçi alımı başladı!

Burada kişisel bilgilerin doğru ve eksiksiz olması büyük önem taşıyor. Genel şartların yanı sıra kişinin mesleğin gerektirdiği bazı özel koşulları da bünyesinde barındırması önemlidir.

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