RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Hem ikinci el hem de sıfır kilometre araç alımlarına, günlük 106 TL'lik taksitle destek! 48 ay vade 3.199,46 TL taksitle alın!

Hem ikinci el hem de sıfır kilometre araç alımlarına, günlük 106 TL'lik taksitle destek! 48 ay vade 3.199,46 TL taksitle alın!

Hem ekonomi piyasalarında hem de diğer alanlarda kaydedilen olumsuz gelişmelerden ötürü artan araç fiyatları, yeni dönemde kendi aracına sahip olmak isteyen vatandaşların hayal kırıklığına uğramalarına sebep oldu. Bu noktada devreye giren kamu bankası Vakıfbank, ilgili şartları sağlayan tüm müşterilerine hem sıfır kilometre araç alımlarında hem de ikinci el araç alımlarında destek olacağını duyurdu

takvim.com.tr
14.04.2022 10:38 - Son Güncelleme: 14.04.2022 10:38
Hem ikinci el hem de sıfır kilometre araç alımlarına, günlük 106 TL’lik taksitle destek! 48 ay vade 3.199,46 TL taksitle alın!

Döviz kurlarında ve altın piyasasında yaşanan olumsuz gelişmelerden sonra bir de çip krizinin ortaya çıkması, araç fiyatlarını direkt olarak yükseltti. Bu noktada, kendi aracının sahibi olabilmek için nakit desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlara, devlet desteği geldi. Vakıfbank, yeni dönem şartlarına göre düzenlemiş olduğu taşıt kredisinin detaylarını paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hem ikinci el hem de sıfır kilometre araç alımlarına, günlük 106 TL’lik taksitle destek! 48 ay vade 3.199,46 TL taksitle alın!

Vakıfbank Taşıt Kredisi Kampanyası 2022

Kamu bankası Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan taşıt kredisi kampanyasının ayrıntıları paylaşıldı. Banka hem sıfır kilometre hem de ikinci el araç alımları için destek vereceği azami tutarları şu şekilde belirledi:

Hem ikinci el hem de sıfır kilometre araç alımlarına, günlük 106 TL’lik taksitle destek! 48 ay vade 3.199,46 TL taksitle alın!
  • Satış değeri 400 bin TL'ye kadar olan araçların: Yüzde 70'ine kadar
  • Satış değeri 400 bin TL'den 800 bin TL'ye kadar olan araçların: Yüzde 50'sine kadar
Hem ikinci el hem de sıfır kilometre araç alımlarına, günlük 106 TL’lik taksitle destek! 48 ay vade 3.199,46 TL taksitle alın!
  • Satış değeri 800 bin TL'den 1 milyon 200 bin TL'ye kadar olan araçların: Yüzde 30'una kadar
  • Satış değeri 1 milyon 200 bin TL'den 2 milyon TL'ye kadar olan araçların: Yüzde 20'sine kadar

Hem ikinci el hem de sıfır kilometre araç alımlarına, günlük 106 TL’lik taksitle destek! 48 ay vade 3.199,46 TL taksitle alın!

Vakıfbank, söz konusu taşıt kredisi için azami vade sayısının, çekilecek olan kredi tutarına göre belirlendiğini bildirdi. Buna göre aracın satış değerine göre belirlenen azami vade sayıları şu şekilde duyuruldu:

  • Satış değeri 400 bin TL'ye kadar olan araçların: 48 ay
  • Satış değeri 400 bin TL'den 800 bin TL'ye kadar olan araçların: 36 ay
SON DAKİKA