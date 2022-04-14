Hem ikinci el hem de sıfır kilometre araç alımlarına, günlük 106 TL’lik taksitle destek! 48 ay vade 3.199,46 TL taksitle alın!

Döviz kurlarında ve altın piyasasında yaşanan olumsuz gelişmelerden sonra bir de çip krizinin ortaya çıkması, araç fiyatlarını direkt olarak yükseltti. Bu noktada, kendi aracının sahibi olabilmek için nakit desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlara, devlet desteği geldi. Vakıfbank, yeni dönem şartlarına göre düzenlemiş olduğu taşıt kredisinin detaylarını paylaştı.