📌Aylık gelirin 24 katı kadar ödeme alınabiliyor! 📢5 yıl içinde başvurmayanın hakkı yanıyor! 🔔 SGK'ya başvuru yapanlar aylık ya da toplu para alabilir!

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) alınacak ödemeler yakından takip ediliyor ve şartları taşıyan kişilerin başvurularını tamamlaması gerekiyor. 5 yıl içinde başvurmayanın hakkı yanıyor, tam tersi durumda ise aylık gelirin 24 katı kadar ödeme alınabiliyor. Evlenme ödeneği, bir diğer adıyla çeyiz parası SGK'ya başvuru yapanlar tarafından aylık ya da toplu olarak alınabiliyor. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, ölüm aylığı, iş göremezlik geliri alabilmek için de yazılı olarak başvuru yapmak şart. İşte konuya dair tüm ayrıntılar!