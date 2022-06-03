Haziran ayı geldi, A101 aktüel ürünler kataloğunu güncelledi! Fiyatlar 100 TL altına düştü! Ayçiçek yağı, robot süpürge, konuşan çay makinesi...

2 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli! A101'de bu hafta neler var merak ediliyordu. Aktüel ürünler kataloğu güncel haliyle yayımlandı. A101'de gıdada 100 TL altında ürünler olduğu duyuruldu. Yeni katalogda sıklıkla araştırılan Ayçiçek yağı da indirimli fiyatıyla yer alıyor. Ayrıca son zamanların en çok konuşulan elektronik ürünü robot süpürge de A101'de satılmaya başlandı. Yayımlanan katalogda her evin ihtiyacı olan gıda, temizlik ve teknolojik ürünler bulunuyor. İşte Haziran 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu listesi...