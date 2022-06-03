Enflasyon verileri açıklandı zamlar belli oldu! İşte memurların ve emeklilerin Temmuz zammı: Meslek meslek kim ne kadar alacak?
Memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı için önemli ipuçları geldi. 5 aylık enflasyona göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 35.14, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 35.64 zam göründü. Enflasyon tahminleri 6 aylık enflasyonun yani milyonların Temmuz zammının yüzde 39'u aşacağını gösterdi. Peki memurlar ve emekliler ne kadar maaş alacak? İşte hem şu ana kadar gerçekleşen orana hem de zam tahminlerine göre yeni maaşlar…
03.06.2022 17:47 - Son Güncelleme: 03.06.2022 18:24