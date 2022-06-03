Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Enflasyon verileri açıklandı zamlar belli oldu! İşte memurların ve emeklilerin Temmuz zammı: Meslek meslek kim ne kadar alacak?

Enflasyon verileri açıklandı zamlar belli oldu! İşte memurların ve emeklilerin Temmuz zammı: Meslek meslek kim ne kadar alacak?

Memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı için önemli ipuçları geldi. 5 aylık enflasyona göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 35.14, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 35.64 zam göründü. Enflasyon tahminleri 6 aylık enflasyonun yani milyonların Temmuz zammının yüzde 39'u aşacağını gösterdi. Peki memurlar ve emekliler ne kadar maaş alacak? İşte hem şu ana kadar gerçekleşen orana hem de zam tahminlerine göre yeni maaşlar&hellip;

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
03.06.2022 17:47 - Son Güncelleme: 03.06.2022 18:24
Enflasyon verileri açıklandı zamlar belli oldu! İşte memurların ve emeklilerin Temmuz zammı: Meslek meslek kim ne kadar alacak?

Hem memurların hem de emeklilerin Temmuz zammı için adım adım yaklaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Enflasyon verileri açıklandı zamlar belli oldu! İşte memurların ve emeklilerin Temmuz zammı: Meslek meslek kim ne kadar alacak?

Zam oranlarında enflasyon belirleyici olduğu için veriler yakından takip ediliyor.

Enflasyon verileri açıklandı zamlar belli oldu! İşte memurların ve emeklilerin Temmuz zammı: Meslek meslek kim ne kadar alacak?

Bu yılın ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 7 artışa ilaveten alacağı farkı gösterecek.

Enflasyon verileri açıklandı zamlar belli oldu! İşte memurların ve emeklilerin Temmuz zammı: Meslek meslek kim ne kadar alacak?

İlk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 7.5'i aşan kısmı, memurların ve memur emeklilerinin alacağı fark olacak.

Enflasyon verileri açıklandı zamlar belli oldu! İşte memurların ve emeklilerin Temmuz zammı: Meslek meslek kim ne kadar alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak-Mayıs enflasyonunu yüzde 35.64 olarak açıkladı.

SON DAKİKA