Bugün SGK emeklilere ek ödemeyi onayladı! Emeklilere ek 3.500 TL yatıyor! Saatler sonra aktif edilecek! Maaştan 2 gün önce ATM’ye giden...

Emekli maaşı almak için bankalara verilen taahhüt süreleri dolan vatandaşlar anında başvuru yapabilecekler. Emekli maaşı bağlanan herkes istediği bankayı seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Bunun için maaş almak istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmanız ve maaş aldığınız bankaya bu isteğinizi bildirmeniz yeterli. Tabi bir de '3 yıl kalma sözü' gerekiyor. Haziran kampanyalarında emeklilerin promosyonu 3 bin 500 liraya kadar çıktı. İşte emeklilere en yüksek ek gelir sağlayan promosyon ödemeleri!