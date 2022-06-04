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Haberler Ekonomi Bugün SGK emeklilere ek ödemeyi onayladı! Emeklilere ek 3.500 TL yatıyor! Saatler sonra aktif edilecek! Maaştan 2 gün önce ATM'ye giden...

Bugün SGK emeklilere ek ödemeyi onayladı! Emeklilere ek 3.500 TL yatıyor! Saatler sonra aktif edilecek! Maaştan 2 gün önce ATM'ye giden...

ATM'den başvuran SGK ve bağkurlu vatandaşlar anında alabilecekler. 13 milyon emekli ile vefat eden emeklilerin dul ve yetimine bankalar promosyon veriyor. Bankaların emeklilere aylıkları karşılığında verdiği promosyonları almak için tek yapmanız gereken bankayı seçmek. Emeklilerin yaklaşık yüzde 80'i maaşlarını kamu bankalarından alıyor. Özel bankalar da daha çok emekli alan müşteri çekmek için promosyon tutarlarını açıklamaya başladı. Peki, Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır? İşte Haziran ayı kampanyaları

04.06.2022 15:31 - Son Güncelleme: 04.06.2022 15:31
Bugün SGK emeklilere ek ödemeyi onayladı! Emeklilere ek 3.500 TL yatıyor! Saatler sonra aktif edilecek! Maaştan 2 gün önce ATM’ye giden...

Emekli maaşı almak için bankalara verilen taahhüt süreleri dolan vatandaşlar anında başvuru yapabilecekler. Emekli maaşı bağlanan herkes istediği bankayı seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Bunun için maaş almak istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmanız ve maaş aldığınız bankaya bu isteğinizi bildirmeniz yeterli. Tabi bir de '3 yıl kalma sözü' gerekiyor. Haziran kampanyalarında emeklilerin promosyonu 3 bin 500 liraya kadar çıktı. İşte emeklilere en yüksek ek gelir sağlayan promosyon ödemeleri!

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Bugün SGK emeklilere ek ödemeyi onayladı! Emeklilere ek 3.500 TL yatıyor! Saatler sonra aktif edilecek! Maaştan 2 gün önce ATM’ye giden...

Bankaların emeklilere yönelik kampanyaları hız kazandı. Promosyon tutarı da yükseldi. Haziran kampanyalarında emeklilerin promosyonu 3 bin 500 liraya kadar çıktı.

Bugün SGK emeklilere ek ödemeyi onayladı! Emeklilere ek 3.500 TL yatıyor! Saatler sonra aktif edilecek! Maaştan 2 gün önce ATM’ye giden...

Emeklilere banka promosyonu fırsatı büyüdü.

Bugün SGK emeklilere ek ödemeyi onayladı! Emeklilere ek 3.500 TL yatıyor! Saatler sonra aktif edilecek! Maaştan 2 gün önce ATM’ye giden...

Taban promosyon tutarı maaşı bin 500 liranın altında olanlarda 500, bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlarda 625, 2 bin 500 liranın üzerinde olanlarda ise 750 lira olarak uygulanırken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar iyice yükseldi.

Bugün SGK emeklilere ek ödemeyi onayladı! Emeklilere ek 3.500 TL yatıyor! Saatler sonra aktif edilecek! Maaştan 2 gün önce ATM’ye giden...

Haziran kampanyalarında promosyon 3 bin 500 liraya kadar çıktı. İşte bazı bankaların kampanyaları:

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