HAVELSAN üretti! İşte İnsansız Kara Aracı (İKA)’nın özellikleri
Türkiye Savunma Sanayii'de her geçen gün yeni bir başarıya imza atıyor. HAVELSAN İnsansız Kara Aracı'nın (İKA) son halini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşım ile İKA'nın özellikleri belli oldu.
11.12.2020 08:48
- Son Güncelleme: 11.12.2020 08:48
'DENİZALTININ BEYNİ' KOMUTA KONTROL SİSTEMİ TESLİM EDİLDİ
SSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında ilk iki denizaltının komuta kontrol sistemlerini tamamlayan Havelsan, 3. denizaltı olan Murat Reis'in de komuta kontrol sisteminin kurulumu ve detaylı testlerini tamamladı. Sistem, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.
DİĞER GALERİLER