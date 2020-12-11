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HAVELSAN üretti! İşte İnsansız Kara Aracı (İKA)’nın özellikleri

Türkiye Savunma Sanayii'de her geçen gün yeni bir başarıya imza atıyor. HAVELSAN İnsansız Kara Aracı'nın (İKA) son halini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşım ile İKA'nın özellikleri belli oldu.

11.12.2020 08:48 - Son Güncelleme: 11.12.2020 08:48
HAVELSAN üretti! İşte İnsansız Kara Aracı İKA’nın özellikleri

Azami hızı saatte 12 kilometre olan İKA, yüksüzken 450 kilogram ağırlığa sahip.

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HAVELSAN üretti! İşte İnsansız Kara Aracı İKA’nın özellikleri

Otonom sürüş ile görev kabiliyeti bulunan araç, tam donanımlıyken ise 650 kilogram ağırlığında.

HAVELSAN üretti! İşte İnsansız Kara Aracı İKA’nın özellikleri

7.62 mm uzaktan kumandalı silah sistemine sahip olan İKA, KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) silah sensörü ve robotik kola ev sahipliği yapıyor.

HAVELSAN üretti! İşte İnsansız Kara Aracı İKA’nın özellikleri

TÜRKİYE'NİN YENİ NESİL YERLİ SİLAHLARI
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HAVELSAN üretti! İşte İnsansız Kara Aracı İKA’nın özellikleri

'DENİZALTININ BEYNİ' KOMUTA KONTROL SİSTEMİ TESLİM EDİLDİ
SSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında ilk iki denizaltının komuta kontrol sistemlerini tamamlayan Havelsan, 3. denizaltı olan Murat Reis'in de komuta kontrol sisteminin kurulumu ve detaylı testlerini tamamladı. Sistem, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

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