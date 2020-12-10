Adana Kozan'da çamaşır ipinde hurma kurutan girişimci kendisinin ve komşularının hayatını değiştirdi

İnternette hurma kurutulması ve pazarlamasıyla ilgili videolar izleyen Hamza Kılıçkaya, Ağlıboğaz Mahallesi'ndeki evinde, hayalini gerçekleştirmek için eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kurutmaya başladı. Zaman içerisinde evini fabrikaya dönüştüren Kılıçkaya, mahalledeki kadınlara da iş imkanı sağladı. Kılıçkaya, evinde bu yıl 200 ton yaş hurmayı işleyerek 40 ton kuru hurma ile mahallenin kadınları ile birlikte bir başarı hikayesine imza attı.