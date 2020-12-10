Adana Kozan'da çamaşır ipinde hurma kurutan girişimci kendisinin ve komşularının hayatını değiştirdi
Adana Kozan'da eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kurutmaya başlayan girişimci hem kendisinin hem de komşularının hayatını değiştirdi. Evinde bu yıl 200 ton yaş hurma işleyerek 40 ton kuru hurma elde eden Hamza Kılıçkaya'nın hedefi ise tesis kurarak ihracat yapmak.
10.12.2020 09:39
- Son Güncelleme: 10.12.2020 10:12
İnternette hurma kurutulması ve pazarlamasıyla ilgili videolar izleyen Hamza Kılıçkaya, Ağlıboğaz Mahallesi'ndeki evinde, hayalini gerçekleştirmek için eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kurutmaya başladı. Zaman içerisinde evini fabrikaya dönüştüren Kılıçkaya, mahalledeki kadınlara da iş imkanı sağladı. Kılıçkaya, evinde bu yıl 200 ton yaş hurmayı işleyerek 40 ton kuru hurma ile mahallenin kadınları ile birlikte bir başarı hikayesine imza attı.
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