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Adana Kozan'da çamaşır ipinde hurma kurutan girişimci kendisinin ve komşularının hayatını değiştirdi

Adana Kozan'da eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kurutmaya başlayan girişimci hem kendisinin hem de komşularının hayatını değiştirdi. Evinde bu yıl 200 ton yaş hurma işleyerek 40 ton kuru hurma elde eden Hamza Kılıçkaya'nın hedefi ise tesis kurarak ihracat yapmak.

10.12.2020 09:39 - Son Güncelleme: 10.12.2020 10:12
Adana Kozan'da çamaşır ipinde hurma kurutan girişimci kendisinin ve komşularının hayatını değiştirdi

Adana'nın Kozan ilçesinde eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kurutan girişimci, hem kendisinin hem de komşularının hayatını değiştirdi.

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Adana Kozan'da çamaşır ipinde hurma kurutan girişimci kendisinin ve komşularının hayatını değiştirdi

İnternette hurma kurutulması ve pazarlamasıyla ilgili videolar izleyen Hamza Kılıçkaya, Ağlıboğaz Mahallesi'ndeki evinde, hayalini gerçekleştirmek için eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kurutmaya başladı. Zaman içerisinde evini fabrikaya dönüştüren Kılıçkaya, mahalledeki kadınlara da iş imkanı sağladı. Kılıçkaya, evinde bu yıl 200 ton yaş hurmayı işleyerek 40 ton kuru hurma ile mahallenin kadınları ile birlikte bir başarı hikayesine imza attı.

Adana Kozan'da çamaşır ipinde hurma kurutan girişimci kendisinin ve komşularının hayatını değiştirdi

Hamza Kılıçkaya, eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kurutmaya başladığını anlatarak, "Eşim çamaşır asacak yer yok dedi. İlk hurmayı kurutmaya böyle başladım. İlk başta 5 yıl İzmir'de yaşadım. Orada vardı burada yoktu. Burada dilimleme yapılıyor ama tümünün kurusu bilinmiyordu.

Adana Kozan'da çamaşır ipinde hurma kurutan girişimci kendisinin ve komşularının hayatını değiştirdi

İnternette Çin'deki videoları izledim ve orada çok yaygın. Terasta denemeler yaptım. Güzel olduğunu ve piyasası oluştuğunu gördüm. Bir gün içinde 100 kişinin çalıştığı oldu. 250 metrekarede bu işi yaptık.

Adana Kozan'da çamaşır ipinde hurma kurutan girişimci kendisinin ve komşularının hayatını değiştirdi

Bu sezonluk bir ürün bu sene 200 ton yaş ürün işledik, 40 ton kuru ürün bekliyoruz. Bu aparatları aldık iplerle çok verim alamıyorduk. Her ipe 25 kilogram yaş hurma asabiliyorduk" dedi.

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