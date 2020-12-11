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Bu mesleği seçen paraya para demiyor! İşte geleceğin en yüksek maaşlı meslekleri

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle birçok sektörde ciddi iş kayıpları yaşandı. Bazı sektörler ise taleplere yetişemez oldu mesai üzerine mesai yaptı. Business Indiser'ın verilerine göre önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu meslekleri seçenler paraya para demeyecek. İşte geleceğin en yüksek maaşlı meslekleri…

11.12.2020 10:13 - Son Güncelleme: 11.12.2020 10:17
Bu mesleği seçen paraya para demiyor! İşte geleceğin en yüksek maaşlı meslekleri

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs şu ana kadar 70 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Koronavirüsü engellemek amacıyla alınan tedbirler bazı sektörlerde çalışanların daha fazla çalışmasına neden oldu. Hürriyet'te yer alan habere göre, geleceğin meslekleri grubuna giren bu meslekler önümüzdeki 10 yılın meslekleri olarak gösteriliyor.

30. Bilgi güvenliği analistleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500

2019'da medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

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Bu mesleği seçen paraya para demiyor! İşte geleceğin en yüksek maaşlı meslekleri

29. Bilgisayar kullanıcı destek uzmanları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900

2019'da ortalama yıllık kazanç: 52,270 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksel okulu

Bu mesleği seçen paraya para demiyor! İşte geleceğin en yüksek maaşlı meslekleri

28. Lisanslı pratisyen ve lisanslı meslek hemşireleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100

2019'da medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar

Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite

Bu mesleği seçen paraya para demiyor! İşte geleceğin en yüksek maaşlı meslekleri

27. Diğer tüm bilgisayarlı (uzmanlık) meslekler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 88.550 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

Bu mesleği seçen paraya para demiyor! İşte geleceğin en yüksek maaşlı meslekleri

26. Tesisatçılar, boru tesisatçıları ve buhar tesisatçıları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 68.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 55.160 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

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