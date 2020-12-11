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Bu mesleği seçen paraya para demiyor! İşte geleceğin en yüksek maaşlı meslekleri

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle birçok sektörde ciddi iş kayıpları yaşandı. Bazı sektörler ise taleplere yetişemez oldu mesai üzerine mesai yaptı. Business Indiser'ın verilerine göre önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu meslekleri seçenler paraya para demeyecek. İşte geleceğin en yüksek maaşlı meslekleri…

11.12.2020 10:13 - Son Güncelleme: 11.12.2020 10:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





