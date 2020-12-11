Bu mesleği seçen paraya para demiyor! İşte geleceğin en yüksek maaşlı meslekleri
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle birçok sektörde ciddi iş kayıpları yaşandı. Bazı sektörler ise taleplere yetişemez oldu mesai üzerine mesai yaptı. Business Indiser'ın verilerine göre önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu meslekleri seçenler paraya para demeyecek. İşte geleceğin en yüksek maaşlı meslekleri…
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs şu ana kadar 70 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Koronavirüsü engellemek amacıyla alınan tedbirler bazı sektörlerde çalışanların daha fazla çalışmasına neden oldu. Hürriyet'te yer alan habere göre, geleceğin meslekleri grubuna giren bu meslekler önümüzdeki 10 yılın meslekleri olarak gösteriliyor.
30. Bilgi güvenliği analistleri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500
2019'da medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi