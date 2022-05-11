Hastanelere 18-45 yaş arası KPSS’siz şartsız alım müjdesi! İlkokul- üniversite mezunlarına 4 bin 253- 8500 TL arası maaş! Başvurular TC kimlik NO ile...

İŞKUR 2022 güncel iş ilanlarını yayımladı. İlanlarda hastanelere de alım yapılacağı görüldü. İlkokul, lise ve üniversite mezunları başvurabilir. 18-45 yaş arası KPSS'siz şartsız alım müjdesi geldi. 4 bin 253- 8500 TL arası maaş verilecek. Başvurular TC kimlik NO ile İŞKUR üzerinden yapılıyor. İş arayanlar, hastanelerde çalışmak isteyenler detayları araştırmaya koyuldu. Özellikle İstanbul'da alım yapılacağının duyurulması üzerinde onlarca kişi harekete geçti. İşte başvuular hakkında detaylı bilgiler...