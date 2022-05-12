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Haberler Ekonomi Başvuran anında alıyor! Gün ortasında nakde sıkışanlara, anında 10 bin TL'lik hizmet verilecek!

Başvuran anında alıyor! Gün ortasında nakde sıkışanlara, anında 10 bin TL'lik hizmet verilecek!

Vakıfbank yeni dönemde geliştirmiş olduğu hizmetlere bir yenisini daha ekleyerek, gün ortasında nakde sıkışan mevcut müşterilerine ATM noktalarından dahi kolaylıkla ulaşabilecekleri taksitli nakit avans hizmeti sunacağını açıkladı.

takvim.com.tr
12.05.2022 08:57 - Son Güncelleme: 12.05.2022 08:57
Başvuran anında alıyor! Gün ortasında nakde sıkışanlara, anında 10 bin TL’lik hizmet verilecek!

Şu günlerde nakit sıkışıklığı artan vatandaşlara, kamu bankası Vakıfbank'tan müjdeli haber geldi. Banka, mevcut müşterilerine taksitli nakit avans hizmeti sunacağını bildirdi. İşte Vakıfbank'ın avans hizmetine ilişkin ayrıntılar

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Başvuran anında alıyor! Gün ortasında nakde sıkışanlara, anında 10 bin TL’lik hizmet verilecek!

Vakıfbank Taksitli Nakit Avans Hizmeti 2022

Geliştirdiği hizmetlerin avantajlı fırsatları sayesinde öne çıkmayı başaran kamu bankası Vakıfbank, son olarak son olarak sendikasyon kredisinde ki başarısı ile gündeme gelmeyi başarmıştı.

Başvuran anında alıyor! Gün ortasında nakde sıkışanlara, anında 10 bin TL’lik hizmet verilecek!

Daha sonrasında da olumsuz ekonomik koşullar çerçevesinde nakde sıkışıklığı artan mevcut müşterileri için çağrıda bulunan banka, ilgili hizmetinin "taksitli nakit avans" ismine sahip olduğunu bildirdi.

Başvuran anında alıyor! Gün ortasında nakde sıkışanlara, anında 10 bin TL’lik hizmet verilecek!

Vakıfbank'ın kart ürünlerini kullanan mevcut müşterileri için geliştirmiş olduğu taksitli nakit avans hizmetinin azami vade sayısı 12 ay, aylık faiz oranı ise yüzde 1,80 olarak belirlendi.

Başvuran anında alıyor! Gün ortasında nakde sıkışanlara, anında 10 bin TL’lik hizmet verilecek!

Banka, ilgili hizmetinin üst limitinin 10 bin TL olduğunu bildirirken, bireysel kart sahiplerinin söz konusu hizmet için başvuruda bulunabileceklerini belirtti.

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