Başvuran anında alıyor! Gün ortasında nakde sıkışanlara, anında 10 bin TL'lik hizmet verilecek!
Vakıfbank yeni dönemde geliştirmiş olduğu hizmetlere bir yenisini daha ekleyerek, gün ortasında nakde sıkışan mevcut müşterilerine ATM noktalarından dahi kolaylıkla ulaşabilecekleri taksitli nakit avans hizmeti sunacağını açıkladı.
12.05.2022 08:57 - Son Güncelleme: 12.05.2022 08:57
Vakıfbank Taksitli Nakit Avans Hizmeti 2022
Geliştirdiği hizmetlerin avantajlı fırsatları sayesinde öne çıkmayı başaran kamu bankası Vakıfbank, son olarak son olarak sendikasyon kredisinde ki başarısı ile gündeme gelmeyi başarmıştı.
Vakıfbank'ın kart ürünlerini kullanan mevcut müşterileri için geliştirmiş olduğu taksitli nakit avans hizmetinin azami vade sayısı 12 ay, aylık faiz oranı ise yüzde 1,80 olarak belirlendi.