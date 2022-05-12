Yüzlerce kişi alınacak! Halk Bankası’ndan personel alımı ilanı: İşte Halk Bankası personel alımı başvuru şartları! Son gün uyarısı geldi

Halk Bankası'ndan Yeni Personel Alımı İlanı!

Kamu bankalarından biri olarak hizmet vermeye devam eden ve geliştirdiği hizmetlerin avantajlı fırsatları sayesinde müşteri sayısını günden güne arttırmayı başarmış olan Halk Bankası, yeni dönemde eksik kadrolarını belirleyerek ilana çıktı.