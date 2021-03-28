Halkbank’tan müjde! 6 ay geri ödemesiz 225.000 TL kredi başvuruları başladı... Tüm detaylar açıklandı!

Esnaf ve sanatkarlar odası ile esnaf ve sanatkarlar sicil müdürlüğünde kayıtlı olmanın ardından en az 3 aylık zamanda faaliyetlerine devam eden iş yerleri için verilecek. İş ya da ikametlerin yer aldığı ilçelerde faaliyetlerine devam eden esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerinde ortak olarak yer alan, medeni haklarını kullanmak için ehliyete sahip olan asıl şahıslara verilecektir. Hem düşük faizli olması hem de 60 ay vadeyle ödenmesi oldukça ilgi çekti. Gündemde detayları sıkça araştırılmaya başlanan Halkbank'tan esnaf ve sanatkarlara düşük faizli kredi detaylarını haberimizde derledik.

28.03.2021 09:21 - Son Güncelleme: 28.03.2021 09:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





