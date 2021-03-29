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Dilekçe verdiğinde çalışıyorsa! 2008 sonrası girişi varsa... Emeklilikte düzenleme!

SGK son dakika açıkladı: Emeklilikte düzenleme! AYM tarafından 3 Mart tarihinde önemli bir karar alındı. Alınan kararda emeklilik dilekçesi vermek için işten ayrılma zorunluydu ama kararda bu zorunluluk kaldırıldı. Bunun üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu bir genelge yayımladı. AYM'nin kararından sonra yayımlanan genelgede eski uygulamasının devam ettirileceğine yer verildi.

29.03.2021 08:07 - Son Güncelleme: 01.07.2021 16:45
Dilekçe verdiğinde çalışıyorsa! 2008 sonrası girişi varsa... Emeklilikte düzenleme!

SGK'dan önemli bir açıklama geldi ve AYM'nin iptal kararının ardından genelge yayımlandığı, emeklilikte düzenleme yapıldığına yer verildi. 2008 senesinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununın ise hem 60, ham de 62. maddesinin yürürlükten kaldırdığına yer verildi.

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Dilekçe verdiğinde çalışıyorsa! 2008 sonrası girişi varsa... Emeklilikte düzenleme!

DİLEKÇE VERDİĞİNDE ÇALIŞIYORSA DA MAAŞ ÖDENECEK

Genelgede fiilen bir şeyin değişmeyeceğine yer verilirken, emeklilik dilekçesi verilen tarihte işten ayrılmadığı sonradan tespit edilenlere yersiz ödenen aylıklar için borç çıkarıldığının anımsatıldığı genelgede, AYM'nin kararı doğrultusunda geriye dönük işlemlerde uygulanmak için düzenlemeye gidildi.

Dilekçe verdiğinde çalışıyorsa! 2008 sonrası girişi varsa... Emeklilikte düzenleme!

30 Eylül 2008 senesinden önce emeklilik dilekçesi veren ancak dilekçe verdiğinde çalışmaya devam ettiği sonradan belirlenenler için işlem yapılmayacak ve aylıklar ödenmeye devam edilecek

Dilekçe verdiğinde çalışıyorsa! 2008 sonrası girişi varsa... Emeklilikte düzenleme!

Buna göre, 30 Eylül 2008 tarihinden önce emeklilik dilekçesi veren ancak dilekçe verdiği tarihte çalışmaya devam ettiği sonradan tespit edilenler hakkında işlem yapılmayacak ve aylıkları ödenmeye devam edilecek.

Dilekçe verdiğinde çalışıyorsa! 2008 sonrası girişi varsa... Emeklilikte düzenleme!

2008 SONRASI

1 Ekim 2008 sonrası için ise 5510 sayılı kanunun hükümleri uygulanacak.

Dilekçe verdiğinde çalışıyorsa! 2008 sonrası girişi varsa... Emeklilikte düzenleme!

Buna göre SGK genelgesi ile yaşlılık sigortasından aylık bağlanabilmesi için 4A sigortalıların çalıştıkları işten çıktıktan sonra dilekçeyi vermesi gerek.

Dilekçe verdiğinde çalışıyorsa! 2008 sonrası girişi varsa... Emeklilikte düzenleme!

Bağ kurluların ise dükkanu kapatmadan, esnaf olanların ise faaliyetine son vermeden e devlet üzerinden başvurusunu yapması gerekmektedir.