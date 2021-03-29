Dilekçe verdiğinde çalışıyorsa! 2008 sonrası girişi varsa... Emeklilikte düzenleme!

SGK son dakika açıkladı: Emeklilikte düzenleme! AYM tarafından 3 Mart tarihinde önemli bir karar alındı. Alınan kararda emeklilik dilekçesi vermek için işten ayrılma zorunluydu ama kararda bu zorunluluk kaldırıldı. Bunun üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu bir genelge yayımladı. AYM'nin kararından sonra yayımlanan genelgede eski uygulamasının devam ettirileceğine yer verildi.

29.03.2021 08:07 - Son Güncelleme: 01.07.2021 16:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





