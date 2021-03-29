Dilekçe verdiğinde çalışıyorsa! 2008 sonrası girişi varsa... Emeklilikte düzenleme!
SGK son dakika açıkladı: Emeklilikte düzenleme! AYM tarafından 3 Mart tarihinde önemli bir karar alındı. Alınan kararda emeklilik dilekçesi vermek için işten ayrılma zorunluydu ama kararda bu zorunluluk kaldırıldı. Bunun üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu bir genelge yayımladı. AYM'nin kararından sonra yayımlanan genelgede eski uygulamasının devam ettirileceğine yer verildi.
SGK'dan önemli bir açıklama geldi ve AYM'nin iptal kararının ardından genelge yayımlandığı, emeklilikte düzenleme yapıldığına yer verildi. 2008 senesinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununın ise hem 60, ham de 62. maddesinin yürürlükten kaldırdığına yer verildi.
DİLEKÇE VERDİĞİNDE ÇALIŞIYORSA DA MAAŞ ÖDENECEK
Genelgede fiilen bir şeyin değişmeyeceğine yer verilirken, emeklilik dilekçesi verilen tarihte işten ayrılmadığı sonradan tespit edilenlere yersiz ödenen aylıklar için borç çıkarıldığının anımsatıldığı genelgede, AYM'nin kararı doğrultusunda geriye dönük işlemlerde uygulanmak için düzenlemeye gidildi.