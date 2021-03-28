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Milyonları ilgilendiriyor! Çalışma hayatında 2 flaş değişiklik

Ekonomik reformlar kapsamında çalışma hayatında da önemli değişiklikler gündemde... Buna göre uzaktan çalışma sistemi yasal bir zemine oturtulacak ve kısmi çalışan kişilere de önemli haklar sağlanacak.

28.03.2021 10:47 - Son Güncelleme: 28.03.2021 10:47
Milyonları ilgilendiriyor! Çalışma hayatında 2 flaş değişiklik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reformları Paketi'nde çok sayıda devrim niteliğinde değişiklik yer aldı. Bu değişikliklerin uygulanma takvimleri de geçtiğimiz Salı günü açıklandı.

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Milyonları ilgilendiriyor! Çalışma hayatında 2 flaş değişiklik

Büyük çoğunluğu bu yıl sonuna kadar tamamlanacak olan reformlar finanstan, vergiye, çalışma hayatından sigortaya hemen her alanda yenilikleri hayatımıza getirecek.

Milyonları ilgilendiriyor! Çalışma hayatında 2 flaş değişiklik

ÇALIŞAN HAYATINDA İKİ REFORM
Pakette yer alan çalışma hayatıyla ilgili konuların arasında özellikle uzaktan çalışma ve kısmi çalışma konuları dikkat çekiyor. Özellikle pandemi döneminde hayatımıza giren bu kavramların yasal bir zemine oturtulması bu yılın sonuna kadar tamamlanmış olacak.

Milyonları ilgilendiriyor! Çalışma hayatında 2 flaş değişiklik

EVDEN ÇALIŞIYORUZ
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in Yeni Asır'da kaleme aldığı yazısının ilgili kısmı şöyle: Uzaktan çalışma ya da daha anlaşılır olması bakımından evden çalışma şu anda Türkiye'de birçok şirket tarafından uygulanıyor. Bu şekilde hem şirketlerin maliyetleri düşüyor hem de salgının yayılması önleniyor.

Milyonları ilgilendiriyor! Çalışma hayatında 2 flaş değişiklik

Ancak uzaktan çalışmanın detayları, işçi işveren hakları burada önem kazanıyor. Bu yüzden yeni dönemde bununla ilgili bir yasal düzenlemeye de ihtiyaç duyuluyor. Fakat şu anda uygulamanın yaygın olması sebebiyle bir yönetmelik de çıkartıldı. Şimdi onun detaylarına bakalım.