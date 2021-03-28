Milyonları ilgilendiriyor! Çalışma hayatında 2 flaş değişiklik
Ekonomik reformlar kapsamında çalışma hayatında da önemli değişiklikler gündemde... Buna göre uzaktan çalışma sistemi yasal bir zemine oturtulacak ve kısmi çalışan kişilere de önemli haklar sağlanacak.
28.03.2021 10:47
- Son Güncelleme: 28.03.2021 10:47
EVDEN ÇALIŞIYORUZ
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in Yeni Asır'da kaleme aldığı yazısının ilgili kısmı şöyle: Uzaktan çalışma ya da daha anlaşılır olması bakımından evden çalışma şu anda Türkiye'de birçok şirket tarafından uygulanıyor. Bu şekilde hem şirketlerin maliyetleri düşüyor hem de salgının yayılması önleniyor.