Milyonları ilgilendiriyor! Çalışma hayatında 2 flaş değişiklik

EVDEN ÇALIŞIYORUZ

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in Yeni Asır'da kaleme aldığı yazısının ilgili kısmı şöyle: Uzaktan çalışma ya da daha anlaşılır olması bakımından evden çalışma şu anda Türkiye'de birçok şirket tarafından uygulanıyor. Bu şekilde hem şirketlerin maliyetleri düşüyor hem de salgının yayılması önleniyor.