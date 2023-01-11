Elinde avucunda altın olanlara uyarı hemen bakın! İslam Memiş’ten son dakika altın, dolar yorumu! 2 vakte kadar kırmızı kod yanacak!

Elinde avucunda altın olanlara o tarih verildi. Altın yorumları günden güne yoğun ilgi görürken kırmızı kodun yanacağı hafta duyuruldu. Gram altın fiyatları 11 Ocak Çarşamba günü 1.137,03, çeyrek altın 1.866,00, yarım altın 3.734,00, cumhuriyet altını 7.479,00 olarak kaydedildi. Altın yatırımcılarını ilgilendiren son dakika gelişmesi de geldi. Buna göre İslam Memiş hem altını hem doları değerlendirdi. İşte Memiş'in o açıklamaları ve 11 Ocak 2023 CANLI altın fiyatları: Gram, Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ATA altın, dolar...