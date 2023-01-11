Elinde avucunda altın olanlara uyarı hemen bakın! İslam Memiş'ten son dakika altın, dolar yorumu! 2 vakte kadar kırmızı kod yanacak!
11 Ocak 2023 altın fiyatları gündemde yer alıyor. Altın almak, satmak isteyen vatandaşlar altın yorumlarını da merak ediyor. Piyasa kahini İslam Memiş o tarihi vererek kritik açıklamalarda bulundu. 2022 yılında yatırımcısına kazandıran altın 2023 yılında da kazandıracak mı? Uzun ve kısa vadede altını neler bekliyor? İslam Memiş, gram altının 2023'e iyi bir başlangıç yaptığını hatırlatırken, o rakamları bulmasının çok mümkün olduğunu belirtti. Yastık altında saklayanlar hemen buraya bakın! İşte detaylar...
Elinde avucunda altın olanlara o tarih verildi. Altın yorumları günden güne yoğun ilgi görürken kırmızı kodun yanacağı hafta duyuruldu. Gram altın fiyatları 11 Ocak Çarşamba günü 1.137,03, çeyrek altın 1.866,00, yarım altın 3.734,00, cumhuriyet altını 7.479,00 olarak kaydedildi. Altın yatırımcılarını ilgilendiren son dakika gelişmesi de geldi. Buna göre İslam Memiş hem altını hem doları değerlendirdi. İşte Memiş'in o açıklamaları ve 11 Ocak 2023 CANLI altın fiyatları: Gram, Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ATA altın, dolar...
11 OCAK 2023 ALTIN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
👉Cumhuriyet altını alış: 7.479,00
Satış: 7.551,00
👉Çeyrek altın alış: 1.867,00
Satış: 1.895,00
ALTIN YATIRIMCILARI DİKKAT!
Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten güncel altın yorumu geldi. Geçtiğimiz yıl altın, yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçlarından olmuştu.