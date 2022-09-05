Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan 4a, 4b, 4c’liye ödeme! Kabul edildiği an paralar hesaplara yatıyor! Bana çıkmaz deme! 20 bin TL’ye kadar...

Paraya ihtiyacı olan vatandaşlar dönem dönem bankaların yolunu tutuyor. Bu noktada bankalar da uygun faiz oranlarıyla müşterilerine ihtiyaç kredisi veriyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank Eylül ayında çalışan ve emekli müşterileri için ihtiyaç kredisi başvurularını açtı. 20, 50 bin TL ve üzere ikredi çekmek isteyenler başvuru şartlarını sağladığı an ödemesine kavuşabiliyor. 4a, 4b, 4c'liye müjde! İşte Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank ihtiyaç kredisi detayları...