Aile Bakanlığı 3.340 TL para veriyor! TC sonu 1,3,5,7,9 ve 0,2,4,6,8 olanlar dikkat! PTT’ye gidip alın! Her ayın 15’inden sonra...

Yüzbinlerce insanın faydalandığı evde bakım maaşları Eylül ayında yatırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Eylül evde bakım maaşı yatan iller arama motorlarında sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının bu ay yatıp yatmadığı araştırılıyor. Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulayabilirsiniz. Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımı aylık 3.340 TL'ye çıkarıldı. İşte Eylül evde bakım parası sorgulama ekranı!