Aile Bakanlığı 3.340 TL para veriyor! TC sonu 1,3,5,7,9 ve 0,2,4,6,8 olanlar dikkat! PTT'ye gidip alın! Her ayın 15'inden sonra...
Aile Bakanlığı tarafından sağlanan destek ödemeleri sıkı bir şekilde takip ediliyor. Bunlardan biri de 3.340 TL'ye varan yardım ödemesi. Her ay yüzbinlerce kişinin faydalanabildiği bu ödemeler, her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Eylül ayına giridğimiz ilk günlerden itibaren 3.240 TL'lik destek ödemesine dair detaylar merak edilmeye başlandı. İşte tüm detaylar...
Yüzbinlerce insanın faydalandığı evde bakım maaşları Eylül ayında yatırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Eylül evde bakım maaşı yatan iller arama motorlarında sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının bu ay yatıp yatmadığı araştırılıyor. Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulayabilirsiniz. Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımı aylık 3.340 TL'ye çıkarıldı. İşte Eylül evde bakım parası sorgulama ekranı!
Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.