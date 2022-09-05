Brent petrol yükseldi YAKITA ZAM SON DAKİKA! BENZİN, MOTORİN, LPG'YE ZAM var mı? 5 Eylül 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Shell, Opet, BP akaryakıt fiyatları
Son dakika benzin ve motorine zam kapıda! 5 Eylül Pazartesi 2022 güncel benzin ve akaryakıt fiyatları yoğun olarak araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde uygulanan indirimin ardından bu kez üzen haber geldi. Cuma günü 95,32 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,02 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,41 artarak 95,27 dolar oldu. Brent petrolün yükselişi akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Peki BENZİN, MOTORİN, LPG'YE ZAM var mı? YAKITA ZAM geldi mi, ne zaman gelecek? İşte 5 Eylül 2022 Shell, Opet, BP akaryakıt fiyatları...
Brent petrol yükseldi yakıta zam göründü. Akaryakıt fiyatları sık sık güncellenmeye devam ediyor. 5 Eylül 2022 itibariyle İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ildeki araç sahipleri BENZİN, MOTORİN, LPG'YE ZAM var mı? merak ediyor. Shell, Opet, BP istasyonlarında mazot, otogaz, benzin fiyatları litresi ne kadar araştırılıyor. Son dakika haberine göre akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. İşte akaryakıt güncel fiyatları...
AKARYAKITA ZAM VAR MI SON DAKİKA?
Son dakika haberi... Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre akaryakıta zam geliyor. Buna göre 6 Eylül 2022 iitbariyle benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam bekleniyor. Ancak resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
BENZİN VE MOTORİNDE DEV İNDİRİM!
3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş indirim yapıldı.
BENZİNDE İNDİRİM GELMİŞTİ!
Geçtiğimiz günlerde brent petrol fiyatında yaşanan düşüşle beraber araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı. Benzin fiyatlarına 30 Ağustos Salı günü itibariyle geçerli olmak üzere 1 lira 04 kuruş indirim yapıldı.
MOTORİNE PEŞ PEŞE ZAM UYGULANMIŞTI!
25 Ağustos Perşembe günü 95 kuruş zamlanan motorin fiyatlarına 87 kuruş daha zam yapılmıştı.