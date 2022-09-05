Brent petrol yükseldi YAKITA ZAM SON DAKİKA! BENZİN, MOTORİN, LPG’YE ZAM var mı? 5 Eylül 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Shell, Opet, BP akaryakıt fiyatları

Brent petrol yükseldi yakıta zam göründü. Akaryakıt fiyatları sık sık güncellenmeye devam ediyor. 5 Eylül 2022 itibariyle İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ildeki araç sahipleri BENZİN, MOTORİN, LPG'YE ZAM var mı? merak ediyor. Shell, Opet, BP istasyonlarında mazot, otogaz, benzin fiyatları litresi ne kadar araştırılıyor. Son dakika haberine göre akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. İşte akaryakıt güncel fiyatları...