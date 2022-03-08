Halkbank ve Ziraat Bankası ezber bozdu! 25.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi veriliyor! 36 ay vade ve kolay ödeme jesti! Ayda 197,81 TL ödeyerek...

2 banka harekete geçti ve duyuru yapıldı. Halkbank ve ya Ziraat Bankası'ndan ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler artık kolay ödeme yapabilecek. Kredi aldıktan sonra nasıl ödeyeceklerini düşünenler için Halkbank ve ya Ziraat Bankası jest yaptı. Buna göre Halkbak'ta 10 bin TL'ye kadar verilen ihtiyaç kredilerinde faiz oranı % 1,71'de tutulurken, Ziraat Bankası'nda 25.000 TL'ye kadar verilen ihtyaç kredilerinde faiz oranı ise % 1,79'da tutuldu. Geri öderken zorlanmamak için de 36 ay vade ile ayda cüzi miktarda taksit ödemesi yapabilirsiniz. İşte başvuru yolları...