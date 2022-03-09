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Haberler Ekonomi Mobilyadan beyaz eşya ve elektroniğe kadar faizsiz masrafsız kredi müjdesi! 40.000 TL alabilirsiniz! N11, Arçelik, Beko, Bellona…

Mobilyadan beyaz eşya ve elektroniğe kadar faizsiz masrafsız kredi müjdesi! 40.000 TL alabilirsiniz! N11, Arçelik, Beko, Bellona…

Faizsiz ve masrafsız alış veriş kredisi devresi adeta başladı. Birçok sektörde sonsuz üründe görülen yüksek fiyatlar yurttaşların ihtiyaçlarının yükselmesine namacıyla oldu. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan internet alış verişlerine kadar çoğu ürüne rahatlıkla ulaşamayan çoğu vatandaş bu krediler ile rahat bir soluk alabilecek. Fibabanka doğrultusundan duyurulan krediler ile çoğu değişik mağazada gerçekleştireceğiniz bütün alış verişler amacıyla faizsiz, masrafsız kredi kullanabilirsiniz. İşte detaylar

takvim.com.tr
09.03.2022 08:43 - Son Güncelleme: 09.03.2022 08:43
Mobilyadan beyaz eşya ve elektroniğe kadar faizsiz masrafsız kredi müjdesi! 40.000 TL alabilirsiniz! N11, Arçelik, Beko, Bellona…

Hepsiburada, Bellona, Arçelik, Beko, Vatan Bilgisayar, İstikbal, N11, Bosch ve daha birçok mağazada geçerli olmak üzere Fibabanka cazip alışveriş kredisi fırsatı sunuyor. Ev eşyalarını yenilemek isteyenler veya birçok ihtiyacını kolayca karşılamak isteyenler Fibabanka alışveriş kredileri ile hayat buldu!

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Mobilyadan beyaz eşya ve elektroniğe kadar faizsiz masrafsız kredi müjdesi! 40.000 TL alabilirsiniz! N11, Arçelik, Beko, Bellona…

Faizsiz Alışveriş Kredisi

Faizsiz, masrafsız alışveriş kredisi sunan Fibabanka, vatandaşların sayısız mağazada geçerli olmak üzere en uygun finansman desteğinden yararlanmasını sağlıyor.

Mobilyadan beyaz eşya ve elektroniğe kadar faizsiz masrafsız kredi müjdesi! 40.000 TL alabilirsiniz! N11, Arçelik, Beko, Bellona…

Türkiye'nin önde gelen birçok mağazasında ve internet satış sitelerinde yer alan ürünler için tamamen masrafsız ve faizsiz olarak uygun taksit oranları ile kredi sağlayan Fibabanka, alışveriş kredisi seçeneklerini duyurdu.

Mobilyadan beyaz eşya ve elektroniğe kadar faizsiz masrafsız kredi müjdesi! 40.000 TL alabilirsiniz! N11, Arçelik, Beko, Bellona…

Belirli mağazalarda geçerli faizsiz kredi avantajları, birçok marka için uygun faiz oranlarıyla da sunulmaktadır. Yeni evlenecek ve evini yenilemek isteyenler için en iyi oranlar göze çarpıyor.

Mobilyadan beyaz eşya ve elektroniğe kadar faizsiz masrafsız kredi müjdesi! 40.000 TL alabilirsiniz! N11, Arçelik, Beko, Bellona…

Beyaz Eşya ve Mobilya Alışveriş Kredisi

Beyaz eşya ve mobilya fiyatlarında son dönemde görülen yüksek fiyatlar özellikle bu dönemde ilgili ürünleri satın almak zorunda olanların bütçelerini olumsuz etkiledi. Bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasını sağlayan Fibabanka ise Arçelik ve Beko mağazalarında geçerli tüm beyaz eşya ve elektronik alışverişleri için faizsiz ve masrafsız kredi sunuyor.

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