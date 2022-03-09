Mobilyadan beyaz eşya ve elektroniğe kadar faizsiz masrafsız kredi müjdesi! 40.000 TL alabilirsiniz! N11, Arçelik, Beko, Bellona…
Faizsiz ve masrafsız alış veriş kredisi devresi adeta başladı. Birçok sektörde sonsuz üründe görülen yüksek fiyatlar yurttaşların ihtiyaçlarının yükselmesine namacıyla oldu. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan internet alış verişlerine kadar çoğu ürüne rahatlıkla ulaşamayan çoğu vatandaş bu krediler ile rahat bir soluk alabilecek. Fibabanka doğrultusundan duyurulan krediler ile çoğu değişik mağazada gerçekleştireceğiniz bütün alış verişler amacıyla faizsiz, masrafsız kredi kullanabilirsiniz. İşte detaylar
Hepsiburada, Bellona, Arçelik, Beko, Vatan Bilgisayar, İstikbal, N11, Bosch ve daha birçok mağazada geçerli olmak üzere Fibabanka cazip alışveriş kredisi fırsatı sunuyor. Ev eşyalarını yenilemek isteyenler veya birçok ihtiyacını kolayca karşılamak isteyenler Fibabanka alışveriş kredileri ile hayat buldu!
Faizsiz Alışveriş Kredisi
Faizsiz, masrafsız alışveriş kredisi sunan Fibabanka, vatandaşların sayısız mağazada geçerli olmak üzere en uygun finansman desteğinden yararlanmasını sağlıyor.
Türkiye'nin önde gelen birçok mağazasında ve internet satış sitelerinde yer alan ürünler için tamamen masrafsız ve faizsiz olarak uygun taksit oranları ile kredi sağlayan Fibabanka, alışveriş kredisi seçeneklerini duyurdu.
Beyaz Eşya ve Mobilya Alışveriş Kredisi
Beyaz eşya ve mobilya fiyatlarında son dönemde görülen yüksek fiyatlar özellikle bu dönemde ilgili ürünleri satın almak zorunda olanların bütçelerini olumsuz etkiledi. Bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasını sağlayan Fibabanka ise Arçelik ve Beko mağazalarında geçerli tüm beyaz eşya ve elektronik alışverişleri için faizsiz ve masrafsız kredi sunuyor.