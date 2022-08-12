Halkbank, İş Bankası, Akbank, TEB, ING, Yapı Kredi, Denizbank, Garanti... Promosyonlar yattı mı? Emekli promosyonu veren bankalar LİSTESİ!

Halkbank, İş Bankası, Akbank, TEB, ING, Yapı Kredi, Denizbank, Garanti Ağustos ayı emekli promosyon ödemeleri yattı mı merak ediliyor. Her ay maaşını çektiği bankadan promosyon ödemesi alan milyonlarca emekli vatandaş bu ayki maaşlarının ne zaman yatacağını araştırıyor. Son güncellenen kampanyaya göre emeklilere tam tamın 7.500 TL'ye vatan ödeme yapılıyor. Peki Promosyonlar yattı mı? Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte Emekli promosyonu veren bankalar LİSTESİ ve diğer detaylar...