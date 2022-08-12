Halkbank, İş Bankası, Akbank, TEB, ING, Yapı Kredi, Denizbank, Garanti... Promosyonlar yattı mı? Emekli promosyonu veren bankalar LİSTESİ!
Promosyonlar yattı mı? Emekli promosyonu veren bankalar hangileri? Halkbank, İş Bankası, Akbank, TEB, ING, Yapı Kredi, Denizbank, Garanti ne kadar emekli promosyon veriyor? soruları son günlerde sıklıkla araştırılır oldu. Alınan emekli maaşına göre promosyon ödeme miktarı da değişiyor. Örneğin Halkbank, 1.500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor. İşte banka banka güncel kampanyalar ve Ağustos ayı emekli promosyon ödeme tarihi...
Halkbank, İş Bankası, Akbank, TEB, ING, Yapı Kredi, Denizbank, Garanti Ağustos ayı emekli promosyon ödemeleri yattı mı merak ediliyor. Her ay maaşını çektiği bankadan promosyon ödemesi alan milyonlarca emekli vatandaş bu ayki maaşlarının ne zaman yatacağını araştırıyor. Son güncellenen kampanyaya göre emeklilere tam tamın 7.500 TL'ye vatan ödeme yapılıyor. Peki Promosyonlar yattı mı? Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte Emekli promosyonu veren bankalar LİSTESİ ve diğer detaylar...
AĞUSTOS AYI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ YATTI MI?
İş Bankası'dan yapılan açıklamada, ''SGK Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine,
3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri halinde İş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin* ardından promosyon ödemesi yapılacaktır.'' denildi.