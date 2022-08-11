Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank 25, 75 ve 100 bin TL hesaba yatırılıyor! Açıklama az önce geldi
Yeni dönemde kendi aracının sahibi olmak üstüne hayaller kuran fakat yeterli nakdi bulunmayan vatandaşlara ise kamu bankalarından destek geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası ikinci el taşıt kredisi kampanyalarının örnek hesaplama tablolarını yayınladı.
11.08.2022 11:51 - Son Güncelleme: 11.08.2022 11:51
Artan otomobil fiyatlarına rağmen zor hale düşen vatandaşlara, kamu bankalarından destek geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası düşük faizli ikinci el taşıt kredisi kampanyalarının örnek hesaplama tablolarını yayınladı.
Vakıfbank İkinci El Taşıt Kredisi Örnek Hesaplama Tabloları
Vakıfbank Ağustos ayı ikinci el taşıt kredisi kampanyası örnek hesaplama tabloları yayınlandı.
Birinci hesaplama tablosu:
· Kredi tutarı: 25 bin TL
· Vade sayısı: 48 ay
· Faiz oranı: Yüzde 1,59
· Kredi tahsis ücreti: 125 TL
· Aylık taksit tutarı: 799,86 TL