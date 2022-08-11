5.400 TL hesaplarda olacak! e-devlet ile kolay başvuru! 12 ay boyunca yatacak! Ödemeler başladı! Milyonlarca kişi...
Devlet tarafından destek ödemeleri kapsamında aylık olarak 450, 550, 600 lira olmak üzere üç segmentte destek ödemeler başladı. Bu yardım ödemelerinden faydalanmak isteyenler ise başvuru hakkında detayları merak ediyor. Destekten daha uzun süre yararlanmak için ne kadar erken başvuru yapılırsa o kadar iyi olacaktır. Peki, aile destek programı başvurusu nasıl yapılır? Aile destek programı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...
11.08.2022 10:52 - Son Güncelleme: 11.08.2022 10:52