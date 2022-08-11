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Haberler Ekonomi 5.400 TL hesaplarda olacak! e-devlet ile kolay başvuru! 12 ay boyunca yatacak! Ödemeler başladı! Milyonlarca kişi...

5.400 TL hesaplarda olacak! e-devlet ile kolay başvuru! 12 ay boyunca yatacak! Ödemeler başladı! Milyonlarca kişi...

Devlet tarafından destek ödemeleri kapsamında aylık olarak 450, 550, 600 lira olmak üzere üç segmentte destek ödemeler başladı. Bu yardım ödemelerinden faydalanmak isteyenler ise başvuru hakkında detayları merak ediyor. Destekten daha uzun süre yararlanmak için ne kadar erken başvuru yapılırsa o kadar iyi olacaktır. Peki, aile destek programı başvurusu nasıl yapılır? Aile destek programı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
11.08.2022 10:52 - Son Güncelleme: 11.08.2022 10:52
5.400 TL hesaplarda olacak! e-devlet ile kolay başvuru! 12 ay boyunca yatacak! Ödemeler başladı! Milyonlarca kişi...

Sosyal yardım programlarına yenisi eklendi. Başvuruları devam eden Aile Destek Programı ile geliri düşük ailelere ayda 600 liraya varan desteğin önü açıldı.

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5.400 TL hesaplarda olacak! e-devlet ile kolay başvuru! 12 ay boyunca yatacak! Ödemeler başladı! Milyonlarca kişi...

Yeni program kapsamında ilk ödemeler yapılırken, başvurular da e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor.

5.400 TL hesaplarda olacak! e-devlet ile kolay başvuru! 12 ay boyunca yatacak! Ödemeler başladı! Milyonlarca kişi...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını beklediklerini belirterek, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var.

5.400 TL hesaplarda olacak! e-devlet ile kolay başvuru! 12 ay boyunca yatacak! Ödemeler başladı! Milyonlarca kişi...

Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" dedi.

5.400 TL hesaplarda olacak! e-devlet ile kolay başvuru! 12 ay boyunca yatacak! Ödemeler başladı! Milyonlarca kişi...

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 12 ay boyunca düzenli olarak hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek.

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