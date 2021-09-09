Hesaplara anında yatıyor! Ve belli oldu! Günlük 110 lira, aylık 3 bin 300 lira ve 6 ayda da 19 bin 800 lira harçlık müjdesi!

Ve belli oldu! Hesaplara anında yatıyor! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yürütülen İşte Anne Projesi ile kursa başlayan annelere günlük 110 lira, aylık 3 bin 300 lira ve 6 ayda da 19 bin 800 lira harçlık veriliyor. Anneler bu kurslarla ilaveten mesleki eğitim alarak, iş dünyasına katılma talihi da elde ediyor. Proje kapsamında işbaşı eğitim programı, bilişim ve imalat sektöründeki işyeri ve mesleklerde en çok 6 ay, başka sektörlerde ise en çok 3 ay olarak uygulanıyor. Programlar günde en az 5, en çok 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.