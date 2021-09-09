Hesaplara anında yatıyor! Ve belli oldu! Günlük 110 lira, aylık 3 bin 300 lira ve 6 ayda da 19 bin 800 lira harçlık müjdesi!
Günlük 110 lira, aylık 3 bin 300 lira ve 6 ayda da 19 bin 800 lira harçlık müjdesi! Başvuran alıyor. Paralar aylık olarak yatırılıyor. Birçok şahıs bu destekten haberdar olmadığı amacıyla başvurmuyor. Evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor. Şartları ideal olan kadınlara, İşkur doğrultusundan düzenlenen mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim uygulamalarına katılmaları halinde; kursa devam ettikleri duruma göre ödeme yapılıyor. Devletin aylık ödediği tutar ise 3 bin 300 liraya çıkıyor. Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi de karşılanıyor.
Ve belli oldu! Hesaplara anında yatıyor! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yürütülen İşte Anne Projesi ile kursa başlayan annelere günlük 110 lira, aylık 3 bin 300 lira ve 6 ayda da 19 bin 800 lira harçlık veriliyor. Anneler bu kurslarla ilaveten mesleki eğitim alarak, iş dünyasına katılma talihi da elde ediyor. Proje kapsamında işbaşı eğitim programı, bilişim ve imalat sektöründeki işyeri ve mesleklerde en çok 6 ay, başka sektörlerde ise en çok 3 ay olarak uygulanıyor. Programlar günde en az 5, en çok 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.
Kadının da işgücüne katılımı, sürdürülebilir büyüme amacıyla önemli. Devlet, İşkur'un 'İşte Anne Projesi' ile 0 ile 15 yaş arasında çocuğu olan işsiz annelere yardımcı oluyor. Buna göre, anneler ilk önce mesleki eğitim uygulamaına katılarak burada yeni bir meslek öğreniyor. Hem de mesleki eğitim alan annelere günlük 110 lira ödeme yapılıyor. Programlar en az 3, en çok 6 ay sürüyor.
PRİMLERİ KARŞILANIYOR
Evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor. Şartları ideal olan kadınlara, İşkur doğrultusundan düzenlenen mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim uygulamalarına katılmaları halinde; kursa devam ettikleri duruma göre ödeme yapılıyor. Devletin aylık ödediği tutar ise 3 bin 300 liraya çıkıyor. Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi de karşılanıyor.
HAFTALIK 45 SAAT EĞİTİM
Proje kapsamında işbaşı eğitim programı, bilişim ve imalat sektöründeki işyeri ve mesleklerde en çok 6 ay, başka sektörlerde ise en çok 3 ay olarak uygulanıyor. Programlar günde en az 5, en çok 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.
HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
İşkur'a kayıtlı işsiz olmak. İşverenin birinci ya da ikinci dereceden akrabası ya da eşi olmamak.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak. Desteğe başvurudan önceki 3 ay işverenin çalışanı olmamak.
Desteğe müracat edilen tarihten önceki son 1 ayda emeklilik ve malullük primi yatırılmamış olmak.
İş ve meslek danışmanlığı hizmetinden faydalanmış olmak.