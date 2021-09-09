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Haberler Ekonomi Emeklilere 1.000 TL geri ödemesiz veriliyor! Dara düşenin imdadına yetişti! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hiç fark etmiyor...

Emeklilere 1.000 TL geri ödemesiz veriliyor! Dara düşenin imdadına yetişti! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hiç fark etmiyor...

SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı... Bütün emekliler alabiliyor. 1.000 TL ödeniyor. Bankalar emekli vatandaşlar amacıyla resmen yarış halinde. Emeklileri maaş müşterisi gerçekleştirmek isteyen bankalar, çoğu üstünlüğü emekli kişilerin tüketimine sunuyor. Kuveyt Türk'ten oluşturulan bildirimde emekli maaşını taşıyanlara sağlanan destekler açıklandı.

takvim.com.tr
09.09.2021 08:57 - Son Güncelleme: 09.09.2021 08:57
Emeklilere 1.000 TL geri ödemesiz veriliyor! Dara düşenin imdadına yetişti! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hiç fark etmiyor...

Ve sonunda netleşti. Dara düşenlere güzel haber verildi. Bütün emekliler alabiliyor. SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı... 1.000 TL ödeniyor. Bankalar emekli vatandaşlar amacıyla resmen yarış halinde. Emeklileri maaş müşterisi gerçekleştirmek isteyen bankalar, çoğu üstünlüğü emekli kişilerin tüketimine sunuyor. Kuveyt Türk'ten oluşturulan bildirimde emekli maaşını taşıyanlara sağlanan destekler açıklandı. Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan şahıslara verdiği paradır.

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Emeklilere 1.000 TL geri ödemesiz veriliyor! Dara düşenin imdadına yetişti! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hiç fark etmiyor...

Bankadan yapılan açıklamaya göre, SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, Bağ-Kur) ödemelerini Kuveyt Türk aracılığıyla almakta olan ve yeni başvuruda bulunan tüm müşterilere, katılım finans ilkelerine uygun olarak promosyon ödemesi yapılacak.

Emeklilere 1.000 TL geri ödemesiz veriliyor! Dara düşenin imdadına yetişti! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hiç fark etmiyor...

Bu kapsamda, 1.500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 750 TL, 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında emekli aylığı alanlara 875 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara ise 1.000 TL promosyon ödemesinde bulunulacak.

Emeklilere 1.000 TL geri ödemesiz veriliyor! Dara düşenin imdadına yetişti! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hiç fark etmiyor...

Maaşlarına 7 gün 24 saat boyunca Kuveyt Türk ATM'leri ve diğer tüm banka ATM'lerinden kolaylıkla ulaşma imkanı da bulan müşteriler, ayrıca ortak ATM'lerden işlem başına 2 bin TL olmak üzere ayda 2 kez ücretsiz para çekebilecek.

Emeklilere 1.000 TL geri ödemesiz veriliyor! Dara düşenin imdadına yetişti! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hiç fark etmiyor...

PROMOSYON ÜCRETİ NASIL ALINIR?

İlk maaşınızı SGK'nın anlaşmalı olduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediniz bankaya taşıyabilirsiniz. Bu taşıma esnasında bankalar 3 sene kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz halinde size promosyon ödemesi yapmaktadır. Böylelikle ikinci ay maaşınızı bankanızda promosyonlu almış olursunuz.

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