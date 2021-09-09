Emeklilere 1.000 TL geri ödemesiz veriliyor! Dara düşenin imdadına yetişti! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hiç fark etmiyor...

Ve sonunda netleşti. Dara düşenlere güzel haber verildi. Bütün emekliler alabiliyor. SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı... 1.000 TL ödeniyor. Bankalar emekli vatandaşlar amacıyla resmen yarış halinde. Emeklileri maaş müşterisi gerçekleştirmek isteyen bankalar, çoğu üstünlüğü emekli kişilerin tüketimine sunuyor. Kuveyt Türk'ten oluşturulan bildirimde emekli maaşını taşıyanlara sağlanan destekler açıklandı. Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan şahıslara verdiği paradır.