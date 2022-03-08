Haftanın yeni indirimleri belli oldu, A101 aktüel kataloğu yayında! 1 litresi 82,90’dan 29,95’e kadar düştü! Tuvalet kağıdı, yoğurt, peynir....

A101'de haftanın yeni indirimleri belli oldu. Vatandaşlar A101 zincir marketlerinin bu haftaki indirimli ürünlerini araştırıyor. Gıda ürünlerinden, temizlik malzemelerine, elektronik eşyalardan giyime bir çok indirim bu haftaki A101 aktüel ürünler kataloğu ile duyuruldu. Haftanın Yıldızları sloganıyla yayınlanan A101 güncel aktüel ürünler kataloğu haberimizde! İndirimler tek tek açıklandı. Haftasonunu da kapsayan indirim günlerini kaçırmak istemeyenler için indirimli ürünlerin tamamını haberimizde derledik. İşte yeni hafta A101 aktüel kataloğu tam liste....