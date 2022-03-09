25-40 yaş şartı var! İŞKUR'dan 1015 acil ilanla 2 bin 402 kişilik Temizlik Görevlisi TYP alımı yapılacak! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...
Mart ayı en az ilkokul mezunu İŞKUR temizlik görevlisi işçi alımı başladı. En az ilkokul mezunu İŞKUR sağlık kurumlarına, özel sektöre, kamu kurumlarına işçi alımı duyuruları olabildiğince popüler. Temizlik Görevlisi kadrosuna oluşturulan personel ve işçi alımı müracaat detayları haberimizde. Çeşitli illerde görevlendirilmek üzere her sektöre makul olarak İŞKUR sisteminde iş bülteni yayınlanıyor. İşte İŞKUR temizlik görevlisi alımı başvuru detayları!
İŞKUR personel alımları kaldığı yerden devam ediyor. KPSS şartsız, sınavsız İŞKUR temizlik görevlisi alımları Mart ayında da devam ediyor. Bu bağlamda bu ay itibari ile itibaren binlerce temizlik görevlisi alımı yapılacak. Haberimizde hem ilanları hem linki paylaştık. Buna göre ilgili temizlikçi alımlarında adaylar farklı illerde ve kurumlarda istihdam edilecek. İşte 2022 Mart ayı temizlik görevlisi alım ilanları ve başvuru ekranı...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Beden İşçisi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Beden İşçisi" yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor. Akabinde açılan sayfada beden işçisi alımına ilişkin tüm ilanlar listelenecektir.