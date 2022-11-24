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Haberler Ekonomi Hafta sonu geliyor çeyiz alışverişi başladı! A101 2022 aktüel kataloğu satışta! İndirimler belli oldu! Tekstil, beyaz eşya, mobilya, orijinal saat...

Hafta sonu geliyor çeyiz alışverişi başladı! A101 2022 aktüel kataloğu satışta! İndirimler belli oldu! Tekstil, beyaz eşya, mobilya, orijinal saat...

A101'in yeni aktüel ürünleri belli oldu. Hafta sonunun yaklaşmasıyla çeyiz alışverişi başladı. Binlerce kişi bu haftanın kataloğunu bekliyordu. Katalogda elektronik aletler, beyaz eşya, mobilya, orijinal saat, züccaciye, tekstil ve daha bir çok ürün indirimli fiyatıyla yer alıyor. Düğün alışverişine çıkmaya hazırlananlar beklenen an geldi. A101 marketlerine gidenler katalogdaki ürünleri hemen alabilecek. İster taksitle ister peşin ödeyin! İşte A101 24-25-26 Kasım 2022 aktüel ürünleri tam liste...

24.11.2022 17:27 - Son Güncelleme: 24.11.2022 17:27
Hafta sonu geliyor çeyiz alışverişi başladı! A101 2022 aktüel kataloğu satışta! İndirimler belli oldu! Tekstil, beyaz eşya, mobilya, orijinal saat...

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu haftaki aktüel fırsatları sepetleri doldurup taşıracak! A101 marketlerinde büyük kampanya başladı. A101 yeni aktüel 2022 fiyat listesini açıklanmasının akabinde tüm ürünleri görmek isteyenler hemen araştırmalara koyuldu. Katalogda fırın, süpürge, ütü, telefon, ocak, dolap gibi pek çok ürün yer alıyor. Akel AF380 Midi Fırın 38 L 699 TL'ye, Kiwi KTM 2907 Çay Makinesi 289 TL'ye düştü. İşte A101'in bu haftaki indirimli ürünleri sıralı tam LİSTE...

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Hafta sonu geliyor çeyiz alışverişi başladı! A101 2022 aktüel kataloğu satışta! İndirimler belli oldu! Tekstil, beyaz eşya, mobilya, orijinal saat...

Canlı Çiçek Atatürk Çiçeği34.95 TL
Oyuncak Şehrin Kırılmazları 39.95 TL
Karca Kitap Serisi 3.95 TL

Hafta sonu geliyor çeyiz alışverişi başladı! A101 2022 aktüel kataloğu satışta! İndirimler belli oldu! Tekstil, beyaz eşya, mobilya, orijinal saat...

Adore Şifonyer 990.90 TL
Adore Komdin 479.90 TL
Adore 8 Bölmeli Kitaplık 690.90 TL7

Hafta sonu geliyor çeyiz alışverişi başladı! A101 2022 aktüel kataloğu satışta! İndirimler belli oldu! Tekstil, beyaz eşya, mobilya, orijinal saat...

Vakumlu Yemek Kabı 2'li 79.95 TL
Rooc Lüks Meyve Bıçağı 29.95 TL
Güral Porselen Fincan Takımı 12 Parça 249.95 TL

Hafta sonu geliyor çeyiz alışverişi başladı! A101 2022 aktüel kataloğu satışta! İndirimler belli oldu! Tekstil, beyaz eşya, mobilya, orijinal saat...

Meyve Desenli Peluş Terlik 44.95 TL
Bayan Ponponlu Terlik 44.95 TL
Bayan Nakışlı Babet 14.95 TL
Hayvan Desenli Tüylü Ev Terliği 39.95 TL
Canlı Çiçek Afrika Menekşesi 14.95 TL

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