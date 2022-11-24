Hafta sonu geliyor çeyiz alışverişi başladı! A101 2022 aktüel kataloğu satışta! İndirimler belli oldu! Tekstil, beyaz eşya, mobilya, orijinal saat...

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu haftaki aktüel fırsatları sepetleri doldurup taşıracak! A101 marketlerinde büyük kampanya başladı. A101 yeni aktüel 2022 fiyat listesini açıklanmasının akabinde tüm ürünleri görmek isteyenler hemen araştırmalara koyuldu. Katalogda fırın, süpürge, ütü, telefon, ocak, dolap gibi pek çok ürün yer alıyor. Akel AF380 Midi Fırın 38 L 699 TL'ye, Kiwi KTM 2907 Çay Makinesi 289 TL'ye düştü. İşte A101'in bu haftaki indirimli ürünleri sıralı tam LİSTE...