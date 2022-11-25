Hafta sonu geldi ŞOK aktüel kataloğu yayımlandı! Fiyatlarda peş peşe indirimler yapıldı! 5 adedi 9,90’a satılıyor zeytin, yağ, peçete...

Hafta sonu geldi ŞOK aktüel kataloğunun güncel halini paylaştı. ŞOK zincir market fiyatlarında peş peşe indirimler yaptı. 50 adet peçete 9,90'a satılacak. Ayrıca zeytin ve zeytinyağı, elektronik ürünlerde, beyaz eşyalarda da sürpriz indirimler uygulandı. Milyonlarca kişi hafta sonunun gelmesiyle zincir marketlerde alışverişlerini yapmaya başlıyor. Hemen ŞOK kataloğunu inceleyip alışverişinize öyle başlayın! Hafta sonları için ŞOK aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. İşte ŞOK'un bu hafta sonu için hazırladığı indirimler...