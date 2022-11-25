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Haberler Ekonomi 10 soruda EYT! EYT'li çalışana 5 puan detayı! İlk maaş ne zaman? Kıdem tazminatı alınacak mı?

10 soruda EYT! EYT'li çalışana 5 puan detayı! İlk maaş ne zaman? Kıdem tazminatı alınacak mı?

Son dakika EYT haberleri | Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme merakla beklenirken, düzenlemeye ilişkin ilk ipuçları da gelmeye başladı. EYT ile ilgili peş peşe iki önemli açıklama gelirken, düzenleme ile birlikte emekli olacak çalışanların prim maliyetinin de aşağı çekileceği öğrenildi. Peki EYT kapsamına kimler girecek? EYT'lileri neler bekliyor? EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak ve EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? Takvim.com.tr EYT ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
25.11.2022 17:12 - Son Güncelleme: 25.11.2022 17:12
10 soruda EYT! EYT’li çalışana 5 puan detayı! İlk maaş ne zaman? Kıdem tazminatı alınacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik düzenlemede son viraja girildi. Yaşa takılanlar düzenlemenin detaylarını heyecanla beklerken, yapılan açıklamalar ipuçları veriyor. İlk ipucu geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Meclis'te bakanlığının bütçesinin görüşmeleri sırasındaki açıklamalarıyla gelmişti. Önceki gün de konuyla ilgili 2 açıklama daha yapıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, EYT'liler ile ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu, son aşamayı geçtikten sonra Meclis takvimiyle ilgili bilgi verebileceğini kaydetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de EYT düzenlemesiyle emekli olacak çalışanların artacak prim yükü nedeniyle işverene 5 puanlık destek verileceğinin sinyalini verdi.

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10 soruda EYT! EYT’li çalışana 5 puan detayı! İlk maaş ne zaman? Kıdem tazminatı alınacak mı?

* Prim ve yıl şartları neler?
SSK'lıların emekliliğinde Eylül 1999 öncesindeki şartlara göre 5000 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yılı tamamlamak gerekiyor. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'da ise kadınlarda 20 tam yıl (7200 gün), erkeklerde 25 tam yıl (9000 gün) hizmeti tamamlamak şart. EYT yasası 8 Eylül 1999 öncesi şartlara dönülmesini sağladığında prim ve yıl şartı bu şekilde olacak.

10 soruda EYT! EYT’li çalışana 5 puan detayı! İlk maaş ne zaman? Kıdem tazminatı alınacak mı?

Düzenleme ile söz konusu prim ve yılı tamamlayan EYT'liler emekli maaşına kavuşacak. Tamamlayamayanlar ise tamamladıkları tarihte emekli olabilecek.

10 soruda EYT! EYT’li çalışana 5 puan detayı! İlk maaş ne zaman? Kıdem tazminatı alınacak mı?

* Kısmi emeklilik nasıl değişecek?
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan SSK'lılarda 3600, Bağ-Kur'lularda ise 5400 prim gün ile kısmi emeklilik mümkün. Ancak burada kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a varan yaş şartları söz konusu oluyor.

10 soruda EYT! EYT’li çalışana 5 puan detayı! İlk maaş ne zaman? Kıdem tazminatı alınacak mı?

Bu yaş şartında da 8 Eylül 1999 öncesine dönülürse 3600 prim günü olan SSK'lılar ile 5400 prim günü bulunan Bağ-Kur'lulardan kadınlar 50, erkekler 55 yaşında olabilecek.

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