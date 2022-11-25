10 soruda EYT! EYT'li çalışana 5 puan detayı! İlk maaş ne zaman? Kıdem tazminatı alınacak mı?
Son dakika EYT haberleri | Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme merakla beklenirken, düzenlemeye ilişkin ilk ipuçları da gelmeye başladı. EYT ile ilgili peş peşe iki önemli açıklama gelirken, düzenleme ile birlikte emekli olacak çalışanların prim maliyetinin de aşağı çekileceği öğrenildi. Peki EYT kapsamına kimler girecek? EYT'lileri neler bekliyor? EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak ve EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? Takvim.com.tr EYT ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı...
Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik düzenlemede son viraja girildi. Yaşa takılanlar düzenlemenin detaylarını heyecanla beklerken, yapılan açıklamalar ipuçları veriyor. İlk ipucu geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Meclis'te bakanlığının bütçesinin görüşmeleri sırasındaki açıklamalarıyla gelmişti. Önceki gün de konuyla ilgili 2 açıklama daha yapıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, EYT'liler ile ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu, son aşamayı geçtikten sonra Meclis takvimiyle ilgili bilgi verebileceğini kaydetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de EYT düzenlemesiyle emekli olacak çalışanların artacak prim yükü nedeniyle işverene 5 puanlık destek verileceğinin sinyalini verdi.
PEKİ EYT'LİLER NASIL EMEKLİ OLACAK? İŞTE 10 SORUDA EMEKLİLİK FORMÜLÜ...
* Prim ve yıl şartları neler?
SSK'lıların emekliliğinde Eylül 1999 öncesindeki şartlara göre 5000 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yılı tamamlamak gerekiyor. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'da ise kadınlarda 20 tam yıl (7200 gün), erkeklerde 25 tam yıl (9000 gün) hizmeti tamamlamak şart. EYT yasası 8 Eylül 1999 öncesi şartlara dönülmesini sağladığında prim ve yıl şartı bu şekilde olacak.