Hafta sonu alışverişi başladı A101, BİM, ŞOK, MİGROS, Carrefour aktüel kataloğu yayında! 12, 90’a indi! İndirimli ürünler belli oldu: Ayçiçek yağı, bakliyat, züccaciye...

A101, BİM, ŞOK, MİGROS, Carrefour tüm zincir marketlerin güncel aktüel kataloğu yayımlandı. Bu hafta sonu zincir marketlerde hangi ürünler indirimde merak ediliyordu. Özellikle çok nadir gelen motosiklet, bisiklet gibi ürünler bu hafta sonu indirimli fiyatlarıyla satışa çıktı. Ayrıca marketlerin online alışveriş sitelerinde ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı gibi bir süredir zamlarıyla dikkat çeken ürünler de indirimli fiyatlarıyla satılıyor. İşte A101, BİM, ŞOK, MİGROS, Carrefour hafta sonu kataloğu!