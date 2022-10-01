İNG, HSCB, TEB, Denizbank, Anadolubank, İş Bankası emekli promosyonu 2022 yattı mı? 10 bin TL'nin üzerine ÇIKTI!
Emekli promosyon başvurularında bugün son gün. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada bankaların promosyon başvuru sürelerinin uzatıldığı duyurulmuştu. Emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyenler son kez bugün başvuru yapabilecek. Bu noktada en çok promosyon ödeyen bankalar ve promosyonların ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Peki Ziraat Bankası, Halkbank,TEB, İNG, Akbank,Vakıfbank ve diğer bankaların emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? Bankaların emekli promosyon 2022 ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte yanıtları...
Emekli promosyonlarında ödemeler arttı. Eylül ayında en yüksek promosyonu veren banka belli olurken, 10 bin TL'nin üzerine çıkan rakamlar görüldü. Emekliler maaşlarını taşıdıkları taktirde promosyonunun yanında bir de emekli arkadaşını bankaya getirmeye ikna ederse ek ödeme alacak. Böylelikle de 10 bin TL'nin üzerinde promosyon ödemesi alabilecek. Bu noktada bankalar kampanya kapsamında promosyon, ek ödeme ve bir de başka bir çok ayrıcalık tanınacağının altını çizdi. Peki nedir bu ayrıcalıklar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Yapı Kredi, Halkbank, İNG, HSCB, TEB, Denizbank, Anadolubank, İş Bankası emekli promosyonu 2022 yattı mı, ne zaman yatacak? İşte yanıtları...
YAPIKREDİ
Promosyon rekabetinde arayı açan Yapı Kredi üç yıllığına maaşını taşıyan emeklilere 7 bin 500 TL promosyona ilave olarak 2 bin 500 TL ödeyecek. Emekli başına 250 TL ilave promosyon verileceğini ilan eden Yapı Kredi, 10 emekli tanıdığının banka şubelerinde hesap açmasını sağlayan bir emekliye 2 bin 500 TL ödeyecek. Böylece Yapı Kredi promosyonda çıtayı 10 bin TL'ye çıkardı. Yapı Kredi'nin emekli kampanyasının ise 30 Eylül'e kadar tüm uzatıldığı duyuruldu.