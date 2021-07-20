Günlük 89 TL maaş müjdesi! Başvurular internet üzerinden alınıyor! 3200 TL maaşla personel alımı başvuru şartları

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İŞKUR İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMI

İŞKUR, işsizleri iş sahibi yapmak için pek çok eğitim düzenliyor. Bu eğitimlerden biri de "İş başı eğitim programı". Bu programa katılabilmek için İŞKUR'un bazı şartları oluyor. İŞKUR tarafından hazırlanan İşbaşı Eğitim Programına 15 yaşından büyük herkes katılabiliyor.