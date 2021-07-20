Günlük 89 TL maaş müjdesi! Başvurular internet üzerinden alınıyor! 3200 TL maaşla personel alımı başvuru şartları
İŞKUR, işsizleri iş sahibi gerçekleştirmek amacıyla pek çok eğitim düzenliyor. Bu eğitimlerden biri de "İş başı eğitim programı". Bu programa katılabilmek amacıyla İŞKUR'un birtakım şartları oluyor. İş arayan yurttaşların en çok tercih ettiği sitelerden biri olan Türkiye İş Kurumu üzerinden personel alımı gerçekleştireceği açıklandı. Onlarca değişik şehre yapılacak olan personel alımında, noter katibi, ofis memuru, mühendis, tekniker ve işçi gibi detaylı branşlardan alım yapılacak. Yayınlanan personel alımında personel alımlarının sınavsız olacağı ifade edildi. İşte 3200 TL maaşla personel alımı müracaat şartları ve bütün detayları...
İŞKUR'dan atanamayan ya da işsiz gençlere 89 TL cep harçlığı müjdesi. İŞKUR yeni ilanlarını yayınladı. 36 ilde 3200 TL ücretle çalışacak personeller arandığı ifade edildi. Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden personel alım ilanlarını yayınladı. Yayınlanan personel alımında personel alımlarının sınavsız olacağı ifade edildi. İŞKUR, işsizleri iş sahibi gerçekleştirmek amacıyla pek çok eğitim düzenliyor. Bu eğitimlerden biri de "İş başı eğitim programı". Bu programa katılabilmek amacıyla İŞKUR'un birtakım şartları oluyor. İŞKUR doğrultusundan hazırlanan İşbaşı Eğitim Programına 15 yaşından büyük herkes katılabiliyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI GÜNCEL İŞ İLANLARI
İŞKUR İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMI
İŞKUR, işsizleri iş sahibi yapmak için pek çok eğitim düzenliyor. Bu eğitimlerden biri de "İş başı eğitim programı". Bu programa katılabilmek için İŞKUR'un bazı şartları oluyor. İŞKUR tarafından hazırlanan İşbaşı Eğitim Programına 15 yaşından büyük herkes katılabiliyor.
Ancak bu kişilerin İŞKUR'A kayıtlı ve işsiz olması gerekiyor. Öte yandan programa katılmak isteyen kişilerin işverenin bir ve ikinci derece akrabası veya eşi olmayanlar katılabiliyor. Programa katılmak isteyen vatandaşların emekli de olmaması gerekiyor.
BİLİŞİMDE EĞİTİM SÜRESİ 6 AY OLACAK
İŞKUR tarafından uygulanan İşbaşı Eğitim Programlarının süresi Bilişim ve İmalat sektörlerindeki mesleklerde 3 aydan 6 aya çıkartılacak. Diğer sektörlerde de işbaşı eğitim programları 3 ay uygulanacak.