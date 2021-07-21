TOKİ bedavadan daha ucuza ev veriyor! 180 ay vade, 650 TL taksit! İşte TOKİ ev alma şartları ve başvuru ekranı

180 ay vade, 650 TL taksit! Toki orta ve dar gelirli olan bireylerin ev sahibi olmaları amacıyla konutlar inşa eden bir kurumdur. Bu kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet verir. Her sene yaptığı yüzlerce konutla ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini gerçekleştirir. Bunun amacıyla şahıslar konutlara müracaat yaparlar ve oluşturulan kurayla müracaat yapan şahıslar arasında ev sahibi olacak şahıslar seçilir. Ardından ise Toki kurasında ismi çıkan şahıslari 20 seneye kadar olan vadelerle ev sahibi olurlar. Toki'den ev alabilmek isteyenlerin belirlenmiş olan gelir vs. gibi şartları taşımaları gerekir.