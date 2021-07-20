Altın, dolar, borsa... Merkez Bankası'ndan dikkat çeken mesaj! Yatırımı olan herkesi ilgilendiriyor
Merkez Bankası yayınladığı PPK toplantı özetinde enflasyonda oynak seyir beklendiğini ve para politikasında sıkı duruşun kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Uzmanlara göre enflasyonun oynak ve yüksek seyir izlemesi faiz indirimi olasılığını bu yıl için biraz zorlaştırdı. İşte detaylar...
Para Politikası Kurulu toplantısı, 14 Temmuz 2021 günü yapıldı. Merkez Bankası, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmedi ve yüzde 19'da tuttu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dün de Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayımladı. Buna göre:
1- Enflasyonun kısa dönemde, başta emtia fiyatları ve yönlendirilen fiyatlar olmak üzere arz ve talep yönlü çeşitli unsurların etkisiyle oynak bir seyir izlemesi beklenmekte.
2- Enflasyon tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek.
3- Politika duruşu, enflasyon gelişmeleri ve enflasyon beklentileri dikkate alınarak dezenflasyon sürecini en kısa sürede tesis edecek ve orta vadeli hedeflere ulaşıncaya kadar bunun sürekliliğini sağlayacak bir sıkılık düzeyinde belirlenmeye devam edilecek.
KORUYAN YATIRIMLAR
Yılın ikinci yarısında yatırımları gözden geçirme dönemi. Birikim sahipleri enflasyondan koruyan alternatif seçenekleri değerlendirecek. Fonlar, döviz, altın ve hisselerde kazançlar ve yönelimler.