Günlük 75 TL'ye, 180 ay vade karşılığında kendi evinizi alabileceksiniz! Nisan ayı kampanyaları başladı!
Yeni dönemde ev sahibi olmak isteyen ancak elinde yeterli miktarda nakdi bulunmayan vatandaşlara, QNB Finansbank'tan destek müjdesi geldi. Banka, ilgili şartları sağlayan tüm müşterilerine belirli bir teminat karşılığında konut kredisi hizmeti sunacağını duyurdu. İşte QNB Finansbank'ın yeni dönem konut kredisi hizmetine ilişkin ayrıntılar
2021 yılının sonlarında altın piyasasında ve döviz kurlarında yaşanan olumsuz gelişmeler, pek sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de yüksek oranlı zamların gözlenmesine sebep oldu. Ev sahibi olabilmek için elinde nakdi bulunan ancak artan konut fiyatları sebebi ile evin satış fiyatının tamamını karşılayamayan vatandaşlar, bankaların konut kredisi hizmetlerine yöneldi. Bu noktada QNB Finansbank, sabit faiz oranlı konut kredisi hizmetini duyurarak vatandaşlara yardımcı olacağını ilan etti.
Bu noktada vatandaşların hayallerinden taviz vermelerine göz yummak istemeyen QNB Finansbank, yeni dönemde konut kredisi hizmeti ile vatandaşlara nakdi destekte bulunacağını duyurdu.
QNB Finansbank'ın resmi internet sitesi aracılığı ile detayları paylaşılmış olan konut kredisi hizmeti için azami vade sayısı 180 ay, aylık faiz oranı ise yüzde 2,22 olarak belirlendi. QNB Finansbank, söz konusu hizmetinin üst limitini ise satın alınmak istenen evin ekspertiz raporunda belirtilmiş olan tutarının yüzde 80'i olduğunu ifade etti.
QNB Finansbank, kendisinden talep edilen kredi tutarı ne olur ise olsun aylık faiz oranını sabit tutacağını açıklayarak, vatandaşların gönül rahatlığı ile hizmete başvuru yapabileceklerini belirtti.