Günlük 75 TL’ye, 180 ay vade karşılığında kendi evinizi alabileceksiniz! Nisan ayı kampanyaları başladı!

2021 yılının sonlarında altın piyasasında ve döviz kurlarında yaşanan olumsuz gelişmeler, pek sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de yüksek oranlı zamların gözlenmesine sebep oldu. Ev sahibi olabilmek için elinde nakdi bulunan ancak artan konut fiyatları sebebi ile evin satış fiyatının tamamını karşılayamayan vatandaşlar, bankaların konut kredisi hizmetlerine yöneldi. Bu noktada QNB Finansbank, sabit faiz oranlı konut kredisi hizmetini duyurarak vatandaşlara yardımcı olacağını ilan etti.