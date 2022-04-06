20-25 yılı tamamlayan emekliliğe sahip oluyor! EYT çalışmasında final sinyali! Ekstra 2160 gün kazanılacak! Komisyon harekete geçti düğmeye basılıyor...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yaşanan yeni gelişmeler yüz binlerce kişinin ilk gündem maddelerinden oldu. Emeklilik bekleyen milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili harekete geçildi ve çalışmalar başlatıldı. 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortası olan, yaş ve prim şartını tamamlayarak emekli olmayı bekleyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. EYT hakkında bei formül öne çıkıyor. Kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıllık primi olanlar yaş şartına takılmadan emekli olabilecek. 2160 gün kazanma imkanı da yer alıyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler ve son çalışmalar!