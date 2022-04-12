Günlük 51 TL’ye 40.000 TL veriliyor! Vakıfbank ihtiyaç kredisi hizmeti hesaplama tablosu açıkladı! İhtiyaç kredisi nasıl alınır?

Gündelik hayatı giderek daha çok zorlayan ekonomik şartların ortaya çıkması, vatandaşların alım güçlerinin düşmesine ve buna bağlı olarak da nakde olan ihtiyaçlarının artmasına sebep oldu. Gündelik ihtiyaçlarını dahi karşılayacak kadar nakdi olmayan vatandaşların arayışlarına, devletim bankası Vakıfbank'tan müjdeli haber geldi.