Memur zammı için flaş talep! Memur-Sen temmuz ayı öncesi açıkladı: 3 ayda bir ödensin
Memur ve emekliler gözünü temmuz ayına çevirdi. Maaşlarda enflasyon artışı için geri sayım başladı. Ancak asgari ücrete zam olup olmayacağı konusu henüz netlik kazanmadı. Memur-Sen'den temmuz ayı öncesi flaş bir öneri geldi. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, enflasyona karşı korunmak için zamlarda eşel-mobil sisteminin devreye alınmasını istedi. Yalçın ayrıca enflasyon farklarının da 6 ayda değil, 3 ayda bir olarak ödenmesi gerektiğini söyledi. İşte detaylar...
12.04.2022 12:12 - Son Güncelleme: 12.04.2022 12:12
Enflasyon artışına dikkat çeken Yalçın, şöyle konuştu: "Bu tür enflasyon dönemlerinde zammı ve enflasyon farkını almak için 6 ay beklenmemeli. Aylık ya da en geç 3 aylık dilimler halinde enflasyon farkları ödenmeli. Ayda bir olmasa da 3 ayda bir fark ödenmeli. Aksi halde ücret maaşla çalışanların alım gücü düşüyor, hatta kayboluyor. Bordro mahkûmları ve dar gelirliler yüksek enflasyonda ezilir. Alım gücü düşer. Gelir dağılımı bozulur."