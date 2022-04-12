Memur zammı için flaş talep! Memur-Sen temmuz ayı öncesi açıkladı: 3 ayda bir ödensin

Enflasyon artışına dikkat çeken Yalçın, şöyle konuştu: "Bu tür enflasyon dönemlerinde zammı ve enflasyon farkını almak için 6 ay beklenmemeli. Aylık ya da en geç 3 aylık dilimler halinde enflasyon farkları ödenmeli. Ayda bir olmasa da 3 ayda bir fark ödenmeli. Aksi halde ücret maaşla çalışanların alım gücü düşüyor, hatta kayboluyor. Bordro mahkûmları ve dar gelirliler yüksek enflasyonda ezilir. Alım gücü düşer. Gelir dağılımı bozulur."