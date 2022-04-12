RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Memur zammı için flaş talep! Memur-Sen temmuz ayı öncesi açıkladı: 3 ayda bir ödensin

Memur zammı için flaş talep! Memur-Sen temmuz ayı öncesi açıkladı: 3 ayda bir ödensin

Memur ve emekliler gözünü temmuz ayına çevirdi. Maaşlarda enflasyon artışı için geri sayım başladı. Ancak asgari ücrete zam olup olmayacağı konusu henüz netlik kazanmadı. Memur-Sen'den temmuz ayı öncesi flaş bir öneri geldi. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, enflasyona karşı korunmak için zamlarda eşel-mobil sisteminin devreye alınmasını istedi. Yalçın ayrıca enflasyon farklarının da 6 ayda değil, 3 ayda bir olarak ödenmesi gerektiğini söyledi. İşte detaylar...

12.04.2022 12:12 - Son Güncelleme: 12.04.2022 12:12
Memur zammı için flaş talep! Memur-Sen temmuz ayı öncesi açıkladı: 3 ayda bir ödensin

Temmuz ayında memurlara yapılacak azam öncesi Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Memur zammı için flaş talep! Memur-Sen temmuz ayı öncesi açıkladı: 3 ayda bir ödensin

Yüksek enflasyon karşısında zor günler geçiren çalışanlar yeni zam ihtimali ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor.

Memur zammı için flaş talep! Memur-Sen temmuz ayı öncesi açıkladı: 3 ayda bir ödensin

Ara zam tartışmaları ile ilgili soruları yanıtlayan Ali Yalçın, ücret ve maaş alanların yüksek enflasyona karşı korunabilmesi için geçmişte olduğu gibi eşel – mobil sisteminin uygulanmasını önerdi.

Memur zammı için flaş talep! Memur-Sen temmuz ayı öncesi açıkladı: 3 ayda bir ödensin

Enflasyon artışına dikkat çeken Yalçın, şöyle konuştu: "Bu tür enflasyon dönemlerinde zammı ve enflasyon farkını almak için 6 ay beklenmemeli. Aylık ya da en geç 3 aylık dilimler halinde enflasyon farkları ödenmeli. Ayda bir olmasa da 3 ayda bir fark ödenmeli. Aksi halde ücret maaşla çalışanların alım gücü düşüyor, hatta kayboluyor. Bordro mahkûmları ve dar gelirliler yüksek enflasyonda ezilir. Alım gücü düşer. Gelir dağılımı bozulur."

Memur zammı için flaş talep! Memur-Sen temmuz ayı öncesi açıkladı: 3 ayda bir ödensin

Ali Yalçın, önceden maaşlara zam yapıldıktan sonra enflasyon farkının üçüncü, dördüncü, hatta altıncı ayda ortaya çıktığını, şimdi ise ilk aydan itibaren enflasyon farkı meydana geldiğini söyledi.

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